20-Jähriger aus Ferndorf sägte sich zum Staatsmeister

Simon Oberzaucher aus Ferndorf hat sich in wenigen Jahren an die Nachwuchsspitze Österreichs im Timbersport gearbeitet. Der 20-Jährige will den Randsport künftig zu seinem Beruf machen.

Wer Simon Oberzaucher beim Wettkampf zusieht, merkt schnell, dass im Sportholzfällen Kraft allein nicht reicht. Der 20-Jährige aus Ferndorf bearbeitet mit der Axt Holzblöcke oder zieht eine zwei Meter lange Handsäge durchs Holz. Was nach roher Gewalt aussieht, ist aber ein Sport, der viel Disziplin und Technik voraussetzt. „Es ist alles Technik. Man kann ausschauen wie ein Bodybuilder, aber wenn der Winkel nicht passt, gewinnst du nicht“, sagt Oberzaucher. Kürzlich kürte er sich zum dritten Mal hintereinander zum Nachwuchs-Staatsmeister in Schladming.

Begonnen hat seine Leidenschaft zum Timbersport am Bildungszentrum Litzlhof 2022, wo er im Zuge seiner Ausbildung mit dem Randsport erstmals in Berührung kam. „Es hat mir von Anfang an Spaß gemacht.“ Bei seiner ersten Nachwuchsmeisterschaft wurde er Dritter, nur ein Jahr später erstmals Staatsmeister.

1 / 2 Beim Springboard-Wettbewerb stelle Oberzaucher einen neuen österreichischen Nachwuchsrekord auf © KK/Stihl Timbersports

Neuer Nachwuchsrekord beim Finale

Nun holte er den Titel zum dritten Mal in Folge. Beim DACH-Finale wurde Oberzaucher hinter zwei Schweizern Dritter und stellte im Springboard einen neuen österreichischen Nachwuchsrekord auf. Bei dieser Disziplin werden Trittbretter in einen Stamm geschlagen, um oben einen Holzblock zu durchtrennen. „Damit halte ich nun drei nationale Bestmarken in dieser Altersklasse“, freute er sich nach dem Bewerb. Ein kleiner Fehler beim Single Buck - dabei verwenden die Athleten eine etwa zwei Meter lange Einmannzugsäge um eine Holzscheibe von einem horizontal befestigten Block abusägen - kostete ihn wertvolle Punkte.

Seit 2024 trainiert ihn der frühere Athlet Robert Ebner, Holzfällerprofi mit 20 ersten Plätzen und dem Titel als Vizeweltmeister. Um auch so erfolgreich zu werden, steht neben dem Techniktraining zusätzlich fünf- bis sechsmal pro Woche Krafttraining auf dem Programm, dazu kommt Ausdauer. Das Sportholzfällen wird am Trainingsstützpunkt vom Litzlhof trainiert, dabei muss das Holz von ihm selbst vorbereitet und transportiert werden. Rund eineinhalb Stunden fallen dafür an. „Ich bin kein Naturtalent, ich muss viel trainieren“, gibt Oberzaucher offen zu. Sein Ehrgeiz und Willenskraft haben bereits internationale Früchte getragen.

2024 wurde er tschechischer Meister, heuer bei der Weltmeisterschaft Elfter beim Nachwuchs. Seit dem Vorjahr träumt er davon aus der Randsportart seinen Beruf zu machen, für den er alles geben will. Bis 30. September ist Oberzaucher noch beim Bundesheer, danach will er am elterlichen Bauernhof mitarbeiten und sich aufs Training konzentrieren. 2027 soll noch einmal die Nachwuchs-WM folgen, ab 2028 will er in die Profiklasse aufsteigen und den Sport hauptberuflich ausüben.