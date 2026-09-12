Kärntens junge Weinszene zwischen Tradition und Innovation

Kärnten kann Seen, Kasnudeln und Patriotismus. Beim eigenen Wein hört die Heimatliebe allerdings erstaunlich oft auf. Sem Kegley und Georg Lexer wollen das ändern.

Ein Texaner und ein Kärntner stehen in einem Weingarten bei Klagenfurt. Das klingt zunächst wie der Beginn eines Witzes. Die Pointe wächst allerdings auf knapp zehn Hektar. Sem Kegley und Georg Lexer machen am Weingut Karnburg Wein in einer Gegend, in der man vor 20 Jahren noch erklären musste, dass hier überhaupt Reben wachsen. Manchmal offenbar mit Körpereinsatz. Kegley erinnert sich an einen Skeptiker, der fast aggressiv wurde und meinte: „Die Römer waren nicht so deppert, da reinzubauen.“ Nun, die Römer sind weg. Die Reben sind da.

Dabei ist Kärnten historisch keineswegs weinfreie Zone. Weinbau gab es hier lange, dann verschwand er weitgehend, seit einigen Jahrzehnten arbeitet sich die Szene zurück ins Bewusstsein. In Karnburg begann das ziemlich unromantisch: ein verlassener Bauernhof, ein paar Reben und die Frage, was passiert. Ab 2007 wurde daraus Ernst. Heute liegen die meisten Flächen mitten in Klagenfurt, mit Terrassen, Steilhängen und Böden von sandiger Braunerde bis zu Glimmerschiefer. Knapp acht Kilometer Terrassen ziehen sich durch den Betrieb. Weinbau als Kärntner Bergsport.

Zu Gast am Weingut Karnburg

Kegley war ursprünglich Musiker. In den 1970ern spielte der Texaner in Wien und verbrachte nach eigener Einschätzung wahrscheinlich ebenso viel Zeit beim Heurigen wie beim Musizieren. Später brachte ihn – „durch eine Frau, ist eh klar“ – Kärnten auf die Idee, selbst Reben zu setzen. Lexer wiederum wuchs gemeinsam mit dem Betrieb in die Sache hinein. Heute beschreibt er die Jobverteilung präzise: „Wir sind professionelle Alleskönner.“ Kegley ist Chef im Keller, Lexer darf Chef in der Destillerie sein. Draußen machen ohnehin alle alles. Kegley ist mittlerweile 74. „Ich fühle mich gut, aber man kann jetzt einfach nicht allein alles.“

© Dieter Kulmer Kegley und Lexer sehen Kärntens junge Weintradition nicht als Schwäche, sondern als ziemlich große Spielwiese.

Im Weingarten setzen sie vor allem auf europäische Klassiker: Chardonnay, Sauvignon Blanc, Pinot Grigio, Zweigelt und Pinot Noir. Letzteren pflanzten sie mit einer durchaus pragmatischen Rückversicherung: Sollte er als Rotwein nicht funktionieren, könne man immer noch Sekt daraus machen. Er funktionierte. Der Notfallplan steht bis heute unbenutzt herum. Dazu kommen auf eineinhalb Hektar pilzwiderstandsfähige Sorten wie Muscaris, Sauvignac oder Satinor. Versuch und Irrtum gehören hier zum Geschäftsmodell – schließlich gibt es kaum Großväter, deren Kellerweisheiten bestimmen, was ein Kärntner Wein zu sein hat.

© Dieter Kulmer Rund um die Reben ist ein Ort gewachsen, an dem sich vieles verbindet: Weinbau, regionale Küche, eigene Schweinehaltung und eine klare Philosophie von Genuss und Transparenz.

Genau darin liegt vielleicht die größte Chance. Während etablierte Regionen ihre Stilistik, Traditionen und Erwartungen mitschleppen, darf Kärnten noch herausfinden, wie Kärnten schmeckt. „Wir können den Charakter entwickeln“, sagt Lexer. Ein Betrieb könne völlig anders arbeiten als der nächste. Einen unverwechselbaren Kärntner Einheitsgeschmack gibt es deshalb nicht. Lexer sieht darin keinen Makel: „Kärnten ist einfach Vielfalt.“ Kegley formuliert es noch persönlicher. Er wolle keinem Stil hinterherlaufen, nur weil dieser gerade verkauft werde. Wein sei für ihn „ein Kunstwerk“. Zwei Quereinsteiger also, die den fehlenden Stammbaum nicht als Defizit, sondern als Freiheit betrachten.

© Weichselbraun Helmuth Für Sem Kegley soll Wein keinem Modestil folgen, sondern eigenständig bleiben.

Das größere Problem beginnt ohnehin erst, wenn der Wein in der Flasche ist. „Hier in Kärnten ist Weinbau Pionierarbeit. Aber noch mehr Pionierarbeit ist, Wein aus Kärnten zu verkaufen“, sagt Kegley. Noch immer gebe es Menschen, die überrascht fragen, ob es hier tatsächlich Wein gibt. Und während Kärntner bei Heimatfragen grundsätzlich nicht unter mangelndem Selbstbewusstsein leiden, entdeckt Kegley ausgerechnet beim Wein eine bemerkenswerte Zurückhaltung. „Die Kärntner sind so patriotisch sonst, die sind fast wie Texaner.“ Nur beim Wein heiße es plötzlich: „Naja, es ist ein bisschen teuer.“ Mehr Kärnten geht kaum: stolz aufs Land, solange die Flasche nicht zwölf Euro kostet.

© Dieter Kulmer Kärnten kann Wein: Sem Kegley und Georg Lexer müssen das inzwischen weniger den Reben als den Menschen erklären.

Dabei könnte gerade die Zukunft dem Kärntner Wein helfen. Lexer spricht von „Alpine Wines“: warme Tage, weiterhin kühle Nächte, ein langer Herbst – Bedingungen, die angesichts steigender Temperaturen anderswo zunehmend interessant werden. Gleichzeitig sinkt weltweit der Weinkonsum. Rebflächen werden gerodet, Low und No Alcohol wachsen, die Branche sucht neue Antworten. Für Kegley und Lexer heißt die deshalb nicht: mehr trinken. Sondern besser. Wein als Begleiter zum Essen, als Geschmack einer Gegend und eines Jahrgangs, nicht als möglichst effiziente Methode, „die Sinne zu betäuben“.

Dafür muss Wein allerdings wieder näher zu den Menschen. Das Weingut öffnet Keller und Betrieb, arbeitet mit Gastronomie und Hotel, holt Schulklassen in den Weingarten und denkt sogar über einen Klagenfurter Stadtwein nach. Denn mehr als 100 Winzer gibt es mittlerweile in Kärnten. Das Problem ist also längst nicht mehr, dass hier kein Wein wächst. Sondern dass es noch nicht jeder mitbekommen hat. Kegley bringt die moderne Winzerexistenz ohnehin wunderbar ironisch auf den Punkt: Heute brauche man nicht nur Wein, sondern Ab-Hof-Verkauf, Gastronomie, Zimmer – „und dann, was weiß ich, ein Rockkonzert oder irgendwas“. Irgendwann vermutlich auch eine Rutsche durch den Weingarten.

Bis dahin genügt vielleicht eine Flasche. Am besten eine Kärntner. Denn ausgerechnet das Land, das sonst kaum eine Gelegenheit auslässt, sich selbst großartig zu finden, könnte beim Wein ruhig noch ein wenig patriotischer werden. Fast wie Texas.