„Liebesg‘schichten und Heiratssachen“ – so begehrt ist Südsteirer

Michael aus der Südsteiermark hatte Montag seinen Auftritt in der Kuppel-Show. Warum es ein Public-Viewing gab und wie viele Frauen sich gemeldet haben. Bei einem anderen Kandidaten war Amor jedenfalls erfolgreich – Karl Peter Fras aus Weiz nahm 2021 teil.

Michael hat genug von Partneragenturen und Online-Dating: „Ich suche eine Frau mit positiver Lebenseinstellung, mit der ich die schönen Momente teilen kann“

Eigentlich sei alles ganz schnell gegangen, erklärt Michael und meint damit die Zeit, die zwischen Anmeldung (Anfang Juli) und Ausstrahlung seines „Liebesg‘schichten und Heiratssachen“-Beitrags am Montag, 31. August vergangen ist. Hund Lucky lauscht mit gespitzten Ohren. In den vergangenen Wochen war viel los in dem Haus südlich von Graz. Immerhin kam ein Kamerateam und filmte zwei Tage lang, wie der Südsteirer so tickt.

Man drehte am Pool, in dem Michael auch am Beginn des Beitrags zu sehen ist – untermalt von Frank Sinatras „I Wish I Were in Love Again“. Eineinhalb Stunden sei er dafür ins Becken gesprungen und wieder herausgekraxelt. Auch die Sequenz in der der sportliche Südsteirer im Wald Querflöte spielt, wurde rund 40 Mal wiederholt.

Eigenes Public Viewing

© Carmen Oster Auch am Pool vor Michaels Haus wurde gedreht. „Ich musste eineinhalb Stunden lang in den Pool springen und wieder herauskraxeln“, gewährt der 53-Jährige Einblicke in die Dreharbeiten

Ob er mit dem Ergebnis zufrieden ist? „Ja, unglaublich. Sie haben es richtig cool gemacht, das Team will wirklich, dass man durch die Sendung jemanden findet.“

Diese war Montagabend kaum zu Ende, hatte der 53-Jährige schon rund 30 Whatsapp-Nachrichten und SMS von Freunden und Bekannten aus ganz Österreich auf seinem Handy. „Das Feedback ist sensationell“, freut sich der Südsteirer, der 31 Jahre lang als Journalist bei einer österreichischen Tageszeitung gearbeitet hat und sich nun zum Fahrlehrer ausbilden lässt. „Ich arbeite gerne mit jungen Menschen, ich bin schon seit mehr als 20 Jahren Fußballtrainer.“ Sein Team – der SV Nitscha – veranstaltete ein eigenes „Liebesg‘schichten und Heiratssachen“-Public-Viewing am Fußballplatz.

Nichts dem Zufall überlassen

Bei den Vorbereitungen überließ der Medienprofi nichts dem Zufall. Gemeinsam mit einem guten Freund hat er sich auf die Interviews vorbereitet. „Das Bewerbungsvideo habe ich mit Hilfe meines Nachbarn gemacht – er ist Videograf bei Hochzeiten.“

1 / 8 Nun hofft der 53-Jährige, eine Frau zu finden, mit der er die „vielen schönen Momente im Leben genießen kann“ © Carmen Oster

Obwohl er sehr ordentlich sei, holte er vor den Dreharbeiten, die Ende Juli über die Bühne gingen, sicherheitshalber noch einmal eine Reinigungskraft, um das Haus auf Vordermann zu bringen. Selbst ging er noch zum Friseur – und natürlich war auch für seinen „Habschi“, den Westhighland White Terrier „Lucky“ noch ein frischer Haarschnitt drinnen.

15 Frauen haben sich gemeldet

Freitagfrüh – vier Tage nach der Ausstrahlung von Michaels Beitrag haben sich bereits 15 Frauen aus ganz Österreich gemeldet. „Eine ist mir aber ganz besonders sympathisch“, sagt er verschmitzt. „Sie hat sich sehr viel Arbeit gemacht“, erklärt der Vater von zwei Söhnen (18 und 23 Jahre), der seit Jänner 2026 nach drei Jahren Beziehung wieder Single ist.

Eine Frau ist ganz besonders sympathisch — Michael, Kandidat bei „Liebesg‘schichten und Heiratssachen“

Liebesg‘schichten und Heiratssachen Link zu Michaels Beitrag – ab Minute 35

Sie wollen Michael kennenlernen?

Dann können Sie hier anrufen 0800/4430 140 8

© ORF/Talk TV/Gustl Gschwantner So war Michael am Montag im ORF zu sehen: Der SV Nitscha, den er trainiert, machte extra ein Public Viewing am Fußballplatz

„Ich habe diese Partneragenturen und auch das Online-Dating einfach satt. Nach der Sendung haben die Frauen wenigstens ein Bild von mir – und damit ist die erste Hürde genommen. Ich will, dass sich nur Frauen melden, die auch wirklich Interesse haben.“

„Bisher nie gepasst“

Warum er, als kommunikativer Journalist, begeisterter Tennisspieler und auch Fußballtrainer, niemand kennenlernt? „Zwischen Kennenlernen und kennenlernen, ist eben ein Unterschied. Und bisher hat es leider nie gepasst“, so der Südsteirer, der eine Frau mit einer positiven Lebenseinstellung sucht. „Wenn ich sie sehe, muss es bum machen“, erklärt er in der Sendung.

© Carmen Oster Annemarie Wolf und Karl Peter („Charly“) Fras haben sich über die Sendung gefunden. „Ich habe eine Frau gesucht und 25 Personen bekommen“, freut sich Fras fünf Jahre danach

Vor fünf Jahren die Liebe gefunden

Vor fünf Jahren war auch Karl Peter Fras (75) aus Weiz – besser bekannt als „Charly“ in der Sendung zu sehen. Für ihn gab es die große Liebe quasi auf Rezept. Seine Hausärztin attestierte dem Diabetiker im Frühjahr 2021 angesichts seiner schlechten Werte scherzhaft: „Du brauchst eine Frau, ich melde dich bei Liebesg‘schichten und Heiratssachen an.“ Damit hatte sie ihm einen Floh ins Ohr gesetzt, der sein Leben verändern sollte. Denn nicht sie meldete ihn an, sondern Charly selbst machte diesen Schritt.

Und so lernte der pensionierte Bauführer auch die pensionierte Krankenschwester Annemarie Wolf kennen (68), die beiden leben mittlerweile in der gemeinsamen Wohnung in Weiz. „Wir feiern im September unser fünfjähriges Jubiläum“, freut sich Fras. „Die Annemarie hat gerade Enkerl-Dienst“, setzt Fras nach, denn er habe nicht nur eine Frau, sondern auch 25 Personen dazu bekommen. Wolf ist fünfffache Mutter und 14-fache Oma. „Wir haben ein gutes, glückliches Leben.“