Zwischenbilanz: Lebensmittelhändler geben Steuersenkung weiter

Mit Ausnahme weniger Monate lag die Preisentwicklung im Lebensmittelhandel zuletzt stets unter der Gesamtinflation, heißt es aus der Wirtschaftskammer.

Butter, Milch, Reis, Nudeln, Mehl, Eier und viele Gemüse- sowie Obstsorten kosten seit Juli weniger

Die Mehrwertsteuer auf ausgewählte Grundnahrungsmittel ist mit 1. Juli von 10 auf 4,9 Prozent gesenkt worden. Nach zwei Monaten zog der Lebensmittelhandel eine erste Bilanz. Demnach ist die Umstellung weitgehend reibungslos gelungen. Zufrieden ist der Handel trotzdem nicht.

„Es wäre wesentlich einfacher und administrativ effizienter gewesen, den Steuersatz auf alle bisher mit zehn Prozent besteuerten Lebensmittel einheitlich zu senken“, so Branchen-Obmann Christian Prauchner.

Dass dieser Weg nicht gewählt wurde, dürfte vor allem dem dafür notwendigen budgetären Spielraum geschuldet sein, vermutet er. Und verteilt auch Lob für die Zusammenarbeit mit dem Finanzministerium. Offene Abgrenzungs- und Umsetzungsfragen des Handels seien zügig behandelt und beantwortet worden.

Handel sieht „intensiven Wettbewerb“

Befürchtungen im Vorfeld seien nicht berechtigt gewesen. „Der Lebensmittelhandel gibt die Umsatzsteuersenkung vollständig weiter. Die bisherigen Preiserhebungen bestätigen das eindeutig“, betont Prauchner und ergänzte: „Mit Ausnahme weniger Monate, in denen außergewöhnliche Engpässe und Kostensteigerungen zu bewältigen waren, lag die Preisentwicklung im Lebensmittelhandel zuletzt stets unter der Gesamtinflation.“ Der intensive Wettbewerb zwischen den Handelsunternehmen habe dazu beigetragen, den allgemeinen Preisauftrieb zu dämpfen.

Ob der Lebensmittelhandel die Mehrwertsteuersenkung auf Grundnahrungsmittel an die Konsumenten weitergibt, wird von der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) überwacht.

© WKÖ Lebensmittelhandel-Obmann Christian Prauchner lobt auch den Einsatz der Beschäftigten in der Umstellungsphase

In die Zukunft blickend schließt Prauchner Teuerungen für die Verbraucher nicht aus. „Wenn Ernten ausfallen, Energie, Dünger oder Verpackungen teurer werden oder internationale Lieferwege beeinträchtigt sind, schlägt sich das früher oder später auch in den Erzeuger- und Einstandspreisen nieder“, so der Obmann des Lebensmittelhandels. Wettbewerbsbedingt würden Kostensteigerungen aber nicht automatisch zu höheren Margen führen.

Anfang Juli, unmittelbar nach Einführung der Steuersenkung, hatte die AK stichprobenartig geprüft, ob der Handel die günstigeren Preise auch weitergibt. Das Ergebnis damals: Er tut es.