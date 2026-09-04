Präsident Otto Kresch will den Titel nach Bärnbach holen. Das will auch Trainer János Gyurka, der den Ball aber flach hält. Am Freitag erfolgt der Saison-Auftakt gegen Aufsteiger Atzgersdorf.

Am Freitag (19.30 Uhr) startet die HSG Lipizzanerheimat auswärts bei Aufsteiger Atzgersdorf in die neue HLA-Saison – und geht es nach Präsident Otto Kresch, soll diese eine erfolgreiche werden. „Wenn wir in dieser Saison nicht Meister werden, dann in der nächsten“, posaunte der Mäzen vor einigen Wochen heraus und auch Trainer János Gyurka unterstreicht die hohen Ambitionen der Weststeirer, hält den Ball mit dem Saison-Auftakt vor der Brust aber dennoch etwas flacher: „Alle Schritt für Schritt. Realistisch wäre ein Platz unter den ersten Vier, in der Play-off-Phase kann dann alles passieren. Bis dahin ist es aber noch ein schwieriger Weg. Der Titel wird am Ende entschieden – und es gibt viele, die den Titel holen wollen.“

Unter der Leitung des Ungarn will man in Bärnbach Erinnerungen an alte Erfolge durch neue ersetzen, 1999 und 2000 führte Gyurka das Team zum Meistertitel. „Das ist schon lange her, es hat sich sehr viel geändert“, sagt der Trainer. „Es gibt sehr viele gute Mannschaften mit sehr vielen guten Handballern, das kann man nicht vergleichen.“ Dass die Lipizzanerheimat eine größere Rolle als in der vergangenen Saison, als man das Viertelfinale nur mit Ach und Krach erreichte und dort Vöslau 0:2 unterlag, spielen möchte, ist aber klar. „Keine Frage, wir sind stärker als letztes Jahr“, weiß auch Gyurka. „Wir wollen besser spielen, unser Kader ist breiter. Aber es ist eine schwere Aufgabe, sofort gute Leistungen zu bringen. Wir haben fünf neue Spieler, das sind gute Männer, aber sie brauchen noch Zeit.“

© GEPA János Gyurka ist seit März wieder Trainer bei Bärnbach/Köflach

Mit den Slowenen Domen Knez und Kenan Pajt, dem Isländer Tumi Runarsson, dem Deutschen Jannis Kirchhoff und dem Bosnier Pavle Petrovic hat man sich mit fünf Legionären verstärkt. Neben dem sportlichen Erfolg steht aber auch im Fokus, österreichischen Nachwuchsspielern zu Spielzeit zu verhelfen. „Das macht die Aufgabe doppelt schwer“, sagt Gyurka. „Unser erstes Ziel ist es, die beste Leistung zu bringen, als zweites Ziel haben wir, so viele einheimische Spieler einzubauen wie möglich.“

Vor Spiel eins hat jeder eine Weiße Weste

Vöslau, die Fivers Margarethen und Krems sieht Gyurka als ärgste Konkurrenten im Kampf um die Meisterschaft, „aber die ersten vier Runden werden beantworten, welche Mannschaften die stärksten sind“, sagt Gyurka, der die Last, eine sportlich erfolgreiche Saison zu spielen, nicht auf einem Paar Schultern verteilt sehen will. „Zusammen sind wir stark, wir haben auf jeder Position zwei Spieler. Mich würde es freuen, wenn wir in jedem Spiel einen anderen Spieler haben, der das Spiel für uns gewinnt“, sagt der 64-Jährige, der auf einen guten Start in die Saison hofft: „Meiner Meinung nach ist das erste Spiel immer gefährlich, jede Mannschaft hat noch eine Weiße Weste. Wir müssen voll konzentriert auftreten und 60 Minuten lang voll fokussiert spielen.“

Am Samstag starten auch die HSG Graz und die BT Füchse in die Saison, die Grazer empfangen Krems, Bruck/Trofaiach hat Hard zu Gast (beide 19 Uhr). Auch die Frauen-Meisterliga startet am Samstag, die BT Füchse treffen zuhause auf St. Pölten (17 Uhr).