Spital dementiert eine bevorzugte Behandlung von Bablers Vater. Mitarbeitende bleiben bei ihrer Darstellung einer nicht indizierten Vorreihung.

Das Orthopädische Spital Speising in Wien hat am Donnerstag Stellung zur Operation des Vaters von SPÖ-Parteichef Andreas Babler genommen. Die Kleine Zeitung hatte tags davor darüber berichtet, dass Mitarbeiter den Vorwurf erheben, es sei in diesem Fall zu einer medizinisch nicht erklärbaren Vorreihung gekommen. Das Spital bestreitet dies.

Alle Patientinnen und Patienten würden grundsätzlich immer gleichbehandelt werden, so ein Sprecher. „Als Ordensspital ist uns das sehr wichtig.“ Die einzige Entscheidungsgrundlage für die Reihung der Operationen sei stets die medizinische Indikation. Da das Spital durch den Patienten von der Verschwiegenheitspflicht entbunden wurde, konnte der Sprecher auch auf den konkreten Vorwurf antworten.

Quelle bleibt bei ihrer Darstellung

Im Fall des Vaters von Vizekanzler Babler habe ein „rapider Krankheitsverlauf“ bestanden, seien starke Schmerzen Tag und Nacht vorgelegen sowie ein großer Leidensdruck erkennbar gewesen. Deshalb wurde der Fall als „dringlich“ eingestuft. Das ist hinter „akut“ die zweithöchste Stufe, die eine Operation binnen vier Wochen vorsieht, erklärt der Sprecher. „Das haben wir geschafft.“

Die Quelle der Kleinen Zeitung aus dem Spital bleibt allerdings bei ihrer Darstellung, dass es eine normale Indikation gewesen sei, wie bei vielen anderen Patienten auch. „Starke Schmerzen hat jeder.“ Mittlerweile sei der Akt spitalsintern geschlossen worden und eine Einschau nicht mehr möglich. Bestätigt wird zwar, dass medizinische Gründe vorliegen können, die eine rasche Operation nötig machen, bestritten wird aber die Darstellung, dass das in diesem Fall wirklich so war.

„Erstaunlich schnelle Operation“

Dazu kommt, dass es sich um einen Patienten aus einem anderen Bundesland handelt. Durch eine starke Reduktion der Quote der Gastpatienten – maximal 19 Prozent – sei die Warteliste bei Patienten aus Niederösterreich und dem Burgenland noch einmal deutlich länger und liege zwischen einem und zwei Jahren – wenn sie nicht überhaupt abgewiesen werden, so ein Mitarbeiter. Dies wird grundsätzlich auch vom Spital bestätigt, die Warteliste für Patienten aus anderen Bundesländern sei deutlich länger, in dringlichen Fällen gebe es aber Vorreihungen.

Die neue Gastpatienten-Regelung sorgte in dem Spital in Speising seit geraumer Zeit für Unmut und macht die OP-Planung schwieriger. Umso größer ist deshalb der Ärger, dass offenbar Ausnahmen gemacht würden. „Das ganze Haus weiß das“, sagt ein Mitarbeiter. Um die OP-Termine gibt es in der Ärzteschaft ein ständiges Ringen, mitunter Konflikte. Bestätigt wird der Kleinen Zeitung auch, dass es bei elektiven Eingriffen einen gewissen zeitlichen Spielraum gebe, der aber nicht groß sei. Drei Wochen von der Anmeldung zum Operationstermin sei „erstaunlich schnell“.