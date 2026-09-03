Kärntner Start-up bietet Nachhilfe speziell für Lehrlinge

Viele Lehrlinge brauchen nicht in der Werkstatt, sondern bei Mathe und Deutsch Hilfe. Anbieter: „Wollen verhindern, dass Berufsschüler ein Jahr wiederholen.“

Dass vor Schulbeginn Nachhilfe-Institute gefragt sind, ist bekannt. Neu sind aber die Nachhilfe-Kurse für Lehrlinge, die mit diesem Lehrjahr starten.

„Das sind Vorbereitungskurse auf die Berufsschule und während der Lehrzeit dann begleitende Nachhilfe in Deutsch und Mathematik für den Berufsalltag sowie Fachrechnen für Metallbau, Elektrotechnik und Kfz-Technik“, schildert Matteo Paumgarten.

1 / 2 Matteo Paumgarten, Gründer und Geschäftsführer des Nachhilfe-Anbieters Mindlink © Kk

Großer Bedarf

Der 24-Jährige hat „Mindlink Smart Learning“ in Krumpendorf gegründet und seit 2022 mit seinem Team über 6000 Nachhilfestunden gegeben. Für die „berufsbegleitende“ Nachhilfe wurde bereits eine Kooperation mit dem Sozialbetrieb „autArK“ geschlossen, Gespräche mit mehreren Oberkärntner Industriebetrieben laufen.

Betriebe, die bei ihren Lehrlingen Nachholbedarf feststellen, würden die Kosten für die Kurse über eine bundesweite Förderung der Wirtschaftskammer zu 100 Prozent gefördert bekommen (maximal 3000 Euro pro Lehrling). Ziel sei es natürlich, zu verhindern, dass ein ganzes Lehrjahr wiederholt werden muss.

„Im Vergleich zu Schülern haben Lehrlinge eher wenig Zugang zu Nachhilfe, obwohl der Bedarf oft genauso groß ist, genau da setzen wir an“, so Paumgarten.

Laut einer aktuellen Studie der Lehrlingsinitiative Österreichs „z.l.ö.“ brauchen 60 Prozent der Lehrlinge in Österreich zusätzliche fachliche Unterstützung – nicht in der Werkstatt, sondern bei Mathe und Deutsch in der Berufsschule. Rund zwanzig Prozent würden nur rudimentäre Grundkenntnisse mitbringen.