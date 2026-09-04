Kaindorfer Grillmeister verraten, wie perfekte „Ripperl“ gelingen

Als amtierender Staatsmeister weiß das Kaindorfer Grill-Team „K.G.B.“, wie man perfekte „Ripperl“ macht. Der Kleinen Zeitung verraten sie, vorauf zu achten ist.

Werner Fuchs, Christoph Fuchs, Franz Barlanger, Ewald Ammerer und Daniel Hildebrand bilden das Grill-Team „K.G.B.“ aus Kaindorf, das heuer den Staatsmeister-Titel im Ripperl-Grillen verteidigen will

„Das einzige Gewürz, das wirklich ins Fleisch einzieht, ist Salz“, erklärt Christoph Fuchs, eines der fünf Mitglieder des Grill-Teams „K.G.B.“ aus Kaindorf. Als amtierende Staatsmeister in der Kategorie „Ripperl“, wissen er und seine Kollegen genau, worauf es ankommt.

Ausgerüstet mit einem Smoker-Ofen, der die Fleischstücke mit indirekter Hitze von rund 110 Grad Celsius über etwa vier Stunden gart, sind sie bestens vorbereitet, um die gewünschte Bissfestigkeit der Ripperl hinzukriegen. „Das Fleisch muss sich leicht vom Knochen lösen, aber nicht zu leicht“, weiß Kollege Franz Barlanger.

Ein gewöhnlicher Ofen reicht allerdings aus, um gute Ripperl auf die Grill-Teller zu zaubern, so die Kenner. Damit sei zwar kein „Smoke-Ring“ hinzukriegen, bei dem sich der äußere Teil des Fleisches durch Rauch nasser Holzstücke bräunlich färbt – zart und saftig könne das Fleisch dennoch werden.

1 / 2 Ein Smoker muss nicht unbedingt sein, um gute Ripperl zu zaubern © KLZ / Moritz Weinstock

1. Phase: Fleisch vorbereiten und offen garen

Das Wichtigste sei zunächst die Fleischauswahl. Bei der heurigen Grillmeisterschaft in Kaindorf starten alle 46 Teilnehmergruppen mit denselben Ripperln vom „Vulkanland Schwein“. Zur Vorbereitung hat das KGB-Team deshalb darauf geachtet, „ungefähr das gleiche Produkt“ zu haben.

Bevor es ans Salzen geht, müsse man „die Silberhaut auf der Knochenseite der Ripperl entfernen“, denn die werde beim Garen zäh und lasse sich schlecht kauen. Auf das Salz folgt das Einreiben mit Gewürzmischungen, den sogenannten „Rubs“. Ein Mythos, der sich hartnäckig hält: die Marinade über Nacht einziehen lassen. Das bringe laut Fuchs nichts, denn „die meisten Gewürzaromen bleiben an der Oberfläche.“

Ist auch das getan, können die Ripperl für die ersten zwei Stunden bei etwa 110-120 Grad Celsius in den Ofen oder Smoker. Für Raucharomen in einem Smoker sorgen Apfel-, Kirsch-, oder Buchenholz-Stücke, im Ofen könne man sehr sparsam Flüssigrauch verwenden.

Österreichische Grill-Staatsmeisterschaft in Kaindorf Findet am Freitag, 4. September 2026 (ab 13 Uhr) und Samstag, 5. September 2026 (ab 10 Uhr) in der Mehrzweckhalle in Kaindorf statt. Heuer treten 46 Teams in verschiedenen Wettbewerben an. Die Teilnehmer müssen Mitglied bei der Austrian Barbecue Association sein.

Alle Teams bekommen die gleiche Rohware, wie etwa Ripperl von Vulkanland-Schwein.

Es gibt einen Hauptbewerb mit mehreren Gängen und Side-Bewerbe in Kategorien wie Pizza, Burger, Bratwürste, Ripperl. Für jeden Bewerb gibt es eigene Sponsoren. Heuer erstmals mit dabei: ein Team aus Mexiko. Der Eintritt ist kostenlos.

1 / 3 Besonders wichtig ist es, die Silberhaut zu entfernen © K.G.B Kaindorf

2. und 3. Phase: Apfelsaft, Butcher Paper und BBQ-Sauce

In der 2. und 3. Phase wird es spannend, denn hier kommen ungewöhnliche Dinge zum Einsatz. Zum Einen das aus den USA herübergeschwappte Butcher Paper als Alternative zur Alufolie. Zum anderen ein Schuss Apfelsaft, bevor man die Ripperl eng in das braune Papier wickelt. Der Vorteil? Im Gegensatz zu Alufolie „atme“ das Butcher Paper, womit das Fleisch saftig bleibe ohne die Kruste aufzuweichen.

Nach einer weiteren Stunde dürfen die Ripperl zurück ans Tageslicht. Es folgt eine BBQ-Sauce, die dünn auf beiden Seiten verteilt wird. Dann geht es abermals für eine Stunde in den Ofen. Ist auch sie vorbei, hilft der sogenannte Bend-Test, um festzustellen, ob der richtige Garpunkt erreicht ist. Mit der Zange angehoben, muss „eine leichte Rissbildung“ im Fleisch zu erkennen sein, so Daniel Hildebrand.

1 / 3 Das Butcher Paper hält das Fleisch saftig, ohne die Kruste aufzuweichen © K.g.b Kaindorf

4. Phase: Genießen oder länger garen

Nach rund vier Stunden ist der richtige Wettkampf-Zeitpunkt erreicht: Fleisch, das „noch etwas Biss hat“, so Fuchs. Wer es weicher mag, könne zuhause die erste Phase und die Zeit im Butcher Paper jeweils um eine Stunde verlängern, um näher an der beliebten 3-2-1-Methode zu liegen. In jedem Fall ist Zeit mitzubringen, um Ripperl auf Staatsmeister-Nivau zu grillen. „Low and slow“ ist die Devise, meint Barlanger.