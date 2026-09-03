Zwei steirische Jubiläen werden mit hochkarätigen Reit-Turnieren gefeiert

Der Auhof in Fernitz sowie der RC Schloss Kornberg feiern ihr 50-jähriges Bestehen mit einem Turnierreigen.

In gleich zwei Sparten rücken zwei steirische Reitanlagen am bevorstehenden Wochenende in das Rampenlicht. Auf der Anlage des Reitclubs Auhof in Fernitz werden zur Feier des 50-jährigen Bestehens erstmals die prestigeträchtigen Bundesländermannschaftsmeisterschaften mit der Staatsmeisterschaft zusammengelegt. Auhof-Hausherr Ludwig Hoffmann, der gleichzeitig Präsident des steirischen Pferdesportverbandes ist, spricht vom bislang größten Turnier auf seinem Areal: „Wir haben 130 bis 140 Pferde auf der Nennliste. So viele Meisterschaften gleichzeitig wurden noch nie bei uns ausgetragen.“ Auch in der Para-Dressur sowie in sämtlichen Nachwuchsklassen werden die Titel vergeben. Von Freitag bis Sonntag geht es jeweils ab 8 Uhr in das Dressur-Viereck.

Auch der RC Schloss Kornberg feiert sein 50-Jahr-Jubiläum mit prominent besetzten Turnieren in der Vielseitigkeit. Neben der Bundesländermannschaftsmeisterschaft und der steirischen Landesmeisterschaft bilden ein internationales Drei- und Vier-Stern-Turnier den Höhepunkt. Mit Katrin Khoddam-Hazrati und Hausherr Daniel Dunst, die beide kürzlich in Aachen WM-Erfahrung sammeln durften, reitet auch Staatsmeisterin Lisa Dunst um die Titel mit. Am Freitag werden die internationalen Dressurbewerbe um 16 Uhr eröffnet, am Samstag und am Sonntag beginnt das Programm ab 9 Uhr.