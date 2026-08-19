Pepo Puchs Pferd wurde vor WM-Debüt von anderem Pferd verletzt

Pepo Puch kam mit „Royal Choice“ bei der WM in Aachen nicht über 67,833 Prozent und Rang 14 hinaus. Sein Pferd wurde am Vortag verletzt – Puch selbst hatte Glück.

Als „Sprung in das kalte Wasser“ hatte Pepo Puch die Weltmeisterschaft in Aachen bezeichnet. Aus zwei Gründen: Sie bildete das erste Championat des Steirers im „Grade I“, der Klasse der schwersten Behinderungen. Und er bestritt sie erstmals mit „Royal Choice“, seinem neuen Pferd. Mit 67,833 Prozent und Rang 14 verlief der Grand Prix der Para-Dressur aber alles andere als zufriedenstellend für das Duo: Sein neuer Sportpartner habe zwar „eines der besten Schrittvermögen im ganzen Zirkus“, sagt Puch, aber im schrittbetonten „Grade I“ habe beim WM-Auftakt hinten und vorne wenig zusammengepasst: „Die Haltparaden waren hervorragend. Aber er hatte zu viele Nickbewegungen. Er hat sehr viel Potenzial, aber es ist nichts aufgegangen. Unsere Bewertung war jedenfalls korrekt.“ Gold ging mit 76,709 Prozent an Marie Vonderheyden (USA) vor Mari Durward-Akhurst (GBR, 74,542) und Sara Morganti (ITA, 74,459).

Fremdes Pferd attackierte „Royal Choice“

Was das WM-Debüt für das Duo erschwert hat, war ein Vorfall, der sich am Tag davor ereignet hat: Das Pferd einer brasilianischen WM-Teilnehmerin hatte ausgekeilt, dabei Puchs Pferd getroffen und am Ellenbogengelenk verletzt. „Mein eigener Fuß wurde da knapp verfehlt“, sagt Puch, der da Glück im Unglück hatte. Die Leistung von „Royal Choice“ habe unter dem Vorfall jedenfalls gelitten: „Mein Pferd ist andere Pferde grundsätzlich gewohnt und sehr sozial. Seither hat er wahnsinnig Angst vor anderen Pferden.“ Dem Vorfall sei keine unangenehme Situation für das attackierende Pferd vorausgegangen, sagt Puch und meinte: „Das war für uns natürlich ein wenig unfair.“

Während mit Julia Mitterhuemer eine Steirerin am Donnerstag ihr WM-Debüt in der Para-Dressur gibt, hat Puch morgen einen Ruhetag – diesen muss er nun nutzen, um „Royal Choice“ wieder Selbstvertrauen zu geben. Sein neues Pferd möchte er für die paralympischen Sommerspiele 2028 in Los Angeles aufbauen. Er sei bereits mit geringen Erwartungen nach Aachen gekommen. Nun warten am Freitag noch der Teambewerb sowie am Sonntag die Kür – für diese wäre er aktuell gar nicht qualifiziert, nur die besten Acht reiten beim Finale noch um WM-Medaillen.

Weil sich sein Gesundheitszustand verschlechtert hatte, ist der in Zürich lebende Puch seit wenigen Monaten im „Grade I“ klassifiziert. Das Ziel des zweifachen Paralympics-Siegers lautet, vor der 2027 beginnenden Qualifikationsphase für die Paralympics 2028 in Form zu kommen. Die Leistungsdichte und die Konkurrenz seien in seiner neuen Klasse etwas höher als im „Grade II“, wo er seine größten Erfolge feiern konnte, sagt Puch. Doch damit will er sich gar nicht befassen. „Wir haben noch die ganze Herbstsaison, um an uns zu arbeiten. Es gibt nichts zu lamentieren. Wenn es darauf ankommt, wollen wir Ergebnisse abliefern.“