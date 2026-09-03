Lando Norris: Plötzlich Teambesitzer – und heißer Titelkandidat?

Mit zwei Siegen in Serie im Gepäck reist Lando Norris nach Monza. Vor dem Grand Prix in Italien präsentierte der Brite seine Pläne für ein eigenes Team – mit großen Zielen.

Ziemlich genau ein Jahr ist es her, da begann die sportliche Wiederauferstehung des Lando Norris auf dem traditionsreichen Rundkurs in Monza. Teamkollege Oscar Piastri hatte eine Woche zuvor den Großen Preis der Niederlande gewonnen, während der Brite im McLaren nach einem technischen Defekt einen Nuller schrieb. Nahezu die gesamte Formel-1-Welt war sich sicher: Der neue Weltmeister heißt Piastri. Doch nicht nur in der Formel 1 kommt es eben oftmals anders, als viele denken. Ausgerechnet in Monza gab ein kleines Manöver den Ausschlag für eine große Aufholjagd. Nach einem verpatzten Boxenstopp des Briten veranlasste die Box, dass Piastri seinen Teamkollegen Norris vorbeilassen soll, um den Fehler beim Reifenwechsel wiedergutzumachen. Eine umstrittene Teamorder – mit großen Folgen.

Denn nach dem Großen Preis von Italien wirkten beide McLaren-Fahrer wie ausgewechselt. Während der bis dahin so eiskalte Piastri plötzlich Nerven zeigte, lieferte Norris Woche für Woche weltmeisterliche Leistungen ab – gekrönt vom ersten Weltmeistertitel für den Fanliebling. Und so birgt das Rennen auf dem Autodromo Nazionale Monza auch heuer Brisanz, da sich die Muster der vergangenen Saison erneut zeigen. Während der australische Youngster in dieser Saison noch überhaupt nicht in Fahrt kommt, feierte der amtierende Champion in Budapest und Zandvoort zuletzt zwei Siege in Serie. Sogar die erfolgreiche Titelverteidigung ist plötzlich wieder Thema. Dabei hilft mit Sicherheit auch die Gewissheit, bereits eine WM-Trophäe im Schrank zu haben. „Ich denke, ich kann einfach mit dem Gefühl herumlaufen, dass ich etwas erreicht habe, das sehr wenige Menschen auf der Welt erreichen dürfen, und ich weiß, dass ich meinen Kindheitstraum erreicht habe“, sagte Norris im Rahmen seiner Vertragsverlängerung.

Norris wird Teambesitzer

Bis mindestens 2030 bleibt der „Papaya“-Prinz beim Rennstall aus Woking und soll dafür fürstlich entlohnt werden. Der WM-Titel war zwar der angesprochene „Kindheitstraum“, verändert habe er sich dadurch aber nicht. „Ich will nicht, dass es mich verändert. Ich will nicht, dass es verändert, wer ich bin.“ Nach dem völlig verpatzten Start in die Saison kam der „alte“ Norris zuletzt immer mehr zurück und kann noch immer nicht ganz glauben, dass plötzlich der Titel wieder Thema bei McLaren ist. „Ich bin ich sehr entspannt, da ich in der Position des Verfolgers bin. Aber ich fühle mich deshalb nicht anders. Jedes Mal, wenn ich meinen Helm aufsetze, will ich immer noch gewinnen.“

Und so ist mit dem Titelverteidiger auch in Monza wieder zu rechnen. Vor dem Rennen im italienischen Motorsport-Mekka zeigte der Weltmeister auch seine unternehmerische Seite. Mit seiner Lifestyle-Marke LN4 hat er sich über Jahre ein kleines Imperium aufgebaut, verkauft Merchandise und begeistert mit Videos Hunderttausende Fans. Doch schon länger schlummerte in ihm die Idee, dem Motorsport etwas zurückzugeben. Und genau das macht der baldige Teambesitzer auch. Sein neu gegründeter Rennstall „ LN4 Fusion“ soll bereits ab der kommenden Saison in diversen Nachwuchsserien am Start stehen und jungen Fahrern die Möglichkeit bieten, Erfahrung zu sammeln – inklusive eines eigenen Förderprogramms. Ein Start in der Formel 3 ist für 2027 bereits fix, langfristig soll es sogar ein Engagement in der Formel 2 geben. Doch dabei soll es nicht bleiben, wie der selbstbewusste Besitzer erklärt: „Wir wollen natürlich die Besten sein. Wir wollen das führende Formelsport-Team werden!“