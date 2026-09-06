Kinder sollen in der Sommerschule Lerndefizite gutmachen. Die Pflicht, diese zu besuchen, sorgt aber für Konflikte, auf die nicht alle vorbereitet sind.

Schule im Sommer: Muss das sein? Für rund 120 Kinder in der Volksschule Hirten im Grazer Bezirk Lend ist es jedenfalls die Realität. Im 96 Jahre alten Gebäude mit der schweren Holztür und den kalten Steinstiegen werden in den letzten beiden Ferienwochen jene Schülerinnen und Schüler unterrichtet, für die die Sommerschule ab diesem Jahr verpflichtend ist. Laut Gesetz sind das alle Kinder, die sonst außerordentliche Schülerinnen und Schüler aus Deutschförderklassen sind und einen Aufholbedarf haben. In diesen Stunden fühlen sich aber die Schulstunden nicht nach Pflicht an, der Unterricht wird zum Kinderspiel. Mathematik wird mit einem Würfelspiel gelernt, Deutsch wird mit den eigenen Berufswünschen vermittelt. Kinder lachen, Kinder haben Spaß, Kinder lernen.

„Wir versuchen hier bewusst, den Druck herauszunehmen und den Kindern die Lerninhalte spielerisch und leichter zu vermitteln. Die kleineren Gruppen erlauben es uns aber auch, viel individueller und freier auf die Bedürfnisse der Kinder einzugehen“, sagt Susanne Huß, Direktorin der VS Hirten. Man hält sich zwar an den Leitfaden des Bildungsministeriums für die Sommerschule, dieser erlaubt aber auch den Lehrkräften Gestaltungsspielraum. Also verbringen zwei Mädchen, nicht älter als neun und nicht jünger als sieben, ihren Matheunterricht mit dem kleinen Klappspiel – einem Würfelspiel, bei dem man für jede addierte Würfelzahl kurzerhand eine Klappe mit der dazu passenden Ziffer umwerfen darf. Schnelligkeit ist dabei Trumpf.

© Alexander Danner Beim kleinen Klappspiel wird auch Mathematik gelernt

Kaum sind die Würfel gefallen, greift das Mädchen mit schulterlangen braun-blonden Haaren bereits nach der Klappe. Sie kann es kaum erwarten. Die letzten zwei Runden hat sie bereits gegen ihre Freundin gewonnen. „Es macht mir sehr viel Spaß, ich muss aber schnell sein“, sagt sie. Sie würfelt zwei Dreier, die Klappe sechs fällt.

Die Mühen der deutschen Sprache

Für die Kinder sollen die Tage eine Eingewöhnungs- und Aufbauphase in einem sein. „Natürlich reichen zwei Wochen nicht aus, um alles aufzuholen, aber sie helfen uns dabei, die Kinder im Schulalltag abzuholen“, sagt Huß. Als große Belastung nimmt das hier niemand wahr. In der Klasse von Milena Letonja, in der gewürfelt wird, wird auch gelesen. Langsam, bedächtig, Silbe für Silbe. Ei-sen-bahn, murmelt ein Bub vor sich hin, der ein Bild von einem Zug vor sich liegen hat. Es geht dahin.

Zwang und Freiwilligkeit 7755 steirische Kinder und Jugendliche wurden freiwillig in diesem Sommer in der Sommerschule der Steiermark angemeldet. Hinzu kommen 1696 Kinder, die verpflichtend dort sitzen müssen. Unterrichtet werden die Kinder in 179 Schulen, die auch extern Kinder aufnehmen.

Fehlende oder mangelnde Deutschkenntnisse von Schülerinnen und Schülern sind nicht das einzige Problem im Bildungsbereich. Aber es ist eines, das gern, intensiv und emotional in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Über die Lösungsansätze herrschen viele unterschiedliche Meinungen – die verpflichtende Sommerschule ist eine davon. Bildungsminister Christoph Wiederkehr nennt sie ein „Erfolgsmodell“. Bianca Ziegler und Rojin Güven, die an diesem lauen Morgen in der Klasse mit dutzenden unterschiedlichen Sprachen an der Tür stehen, sagen: „Die Sommerschule ist ein wirklich wertvoller Zusatz, der den Kindern hilft.“

© Alexander Danner Bei Bianca Ziegler und Rojin Güven wird über Berufe gesprochen

Der Schritt, die Sommerschule zu verpflichten, war laut Bildungsministerium notwendig, um auf den Handlungsbedarf bei der Deutschförderung zu reagieren. In der Praxis zeigt sich: Die Entscheidung sorgt auch für Probleme. Direktorin Huß erzählt: „Das war nicht leicht, am ersten Tag mussten wir den ganzen Nachmittag mit Eltern telefonieren, die ihr Kind nicht gebracht haben – trotz der Pflicht.“ Bei einigen hätte Unverständnis geherrscht, teilweise entschiedene Ablehnung, andere hätten gesagt, sie hätten den Termin vergessen. Als die Kleine Zeitung in den Klassenzimmern steht, fehlen von rund 120 gemeldeten Schülerinnen und Schülern knapp zehn Prozent unentschuldigt und verletzen somit die Schulpflicht. „Da liegt in den nächsten Jahren jedenfalls noch viel Arbeit vor uns“, sagt Huß.

Auch Lehrerinnen lernen hier

Das System der Sommerschule will aber hier niemand infrage stellen. Auch nicht Bianca Ziegler und Rojin Güven, die als Lehramtsstudentinnen in der Sommerschule eines ihrer Praktika absolvieren. „Es ist auch für uns etwas stressfreier, wir stehen alleine in der Klasse und dürfen uns selbst etwas versuchen“, sagt Ziegler.

Auf der Tafel in Zieglers und Güvens Klassen kleben Bilder von den unterschiedlichsten Berufen. Die Sieben- bis Neunjährigen erklären ihren Lehrerinnen, was sie sehen. Links oben pickt das Bild vom Koch. „Der macht den Menschen das Essen“, weiß Duaa. Gegenüber klebt der Arzt. „Der rettet die Menschen“, erklärt Adam. Und die Lehrerin, deren Bild unten in der Mitte klebt, was macht die? „Die macht, dass wir bessere Menschen sind“, sagt Ruslan frei heraus.