Zeljko Karajica: „Das würden wir so nie wieder machen“

Wie sehr haben Sie sich diesen Samstagabend gegen Rapid herbeigesehnt? ZELJKO KARAJICA: Es ist ein doppeltes Herbeisehnen. Zum einen ist es ein großer Tag vor heimischer Kulisse gegen Rapid zu spielen. David gegen Goliath ist immer speziell. Und das Zweite ist, dass wir mehrmals im Cup-Achtelfinale standen, aber trotzdem ist es seit sechs Jahren jetzt unser erstes Heimspiel.

Rapid kommt als großer Favorit ins Wörthersee Stadion. Was wäre für Sie persönlich ein perfekter Cup-Abend? Laut Kommentaren haben wir bereits mit 0:7, 0:8 verloren. Klar sind wir der Underdog und dementsprechend wird oft nur von der Höhe der Niederlage gesprochen. Für einen perfekten Abend würde ich mir wünschen, dass wir die Partie so lange wie möglich offen halten und wir den Wienern einen echten Kampf liefern. Ich hoffe, dass wir uns teuer verkaufen können und die Zuschauer einen reißenden Cupabend erleben und Spaß haben, zu sehen, wie sich der Underdog gegen den großen Favoriten wehrt.

Aktuell sind etwas mehr als 3000 Tickets bereits verkauft. Mit vielen Zusehern rechnet man in etwa? Wenn wir in die Richtung an die 5000 gehen, wäre das eine gute Zahl und ich bin überzeugt, es schaffen zu können. Der Vorverkauf ist gut angelaufen. Wir wissen aber, dass noch einiges an der Tageskasse geht. Die Wiener haben sich mit über 1000 Fans angekündigt, wobei ich schätze, dass es am Schluss auf 50:50 Austria und Rapid-Anhänger hinausgeht, weil es ja auch in Kärnten viele Rapid-Fans gibt. Alles, was über 5000 Zuseher hinausgeht, wäre ein Bonus und würde uns extrem freuen.

Sie haben mit der Austria Bundesliga-Fußball erlebt. Jetzt Regionalliga. Wie schwer fällt es Ihnen, diese Realität zu akzeptieren? Gar nicht! Mit dem Start in die neue Saison war alles durch. So etwas musst du annehmen, denn es wäre jeder anderen Mannschaft gegenüber unfair. Ohne es zu akzeptieren, bräuchtest du erst gar nicht loszulaufen, denn sonst kommst du auch in der Regionalliga Süd unter die Räder. Da braucht man sich nichts vorzumachen. Wir sehen, wie schwer und ausgeglichen es zugehen kann. Uns war klar, dass das kein Durchmarsch wird und es wird niemand unterschätzt. Es geht nur Schritt für Schritt. Manche Partien sind richtig gut, aber es gibt auch welche, die weniger berühmt sind und in denen wir uns quälen. Es ist ein Prozess und das erste Ziel ist es nach den 14 Partien unter den Top vier zu sein, um im Frühjahr angreifen zu können.

Die Mannschaft ist viel jünger geworden, man will den eigenen Nachwuchs sukzessive aufbauen. Wie viel Geduld haben Sie mit diesem Weg? Wir haben ja auch in der Vergangenheit Geduld gehabt. Zwei gute Beispiele sind Jannik Robatsch und Matteo Kitz. Und wir werden auch in Zukunft die nötige Geduld aufbringen, wenn es um Talente geht. Die Frage wird sein, wie viele Talente pro Saison eine Akademie, wie jene in Klagenfurt, realistisch auf einem hohen Wettkampfniveau tatsächlich ausbilden kann. Am Ende des Tages wird es auf einen Mix ankommen und ich bin mir sicher, dass viele Talente in der ersten Mannschaft ihren Platz finden, aber dass alle, die hineinschnuppern, es schaffen, wird nicht der Fall sein – das ist auch normal.