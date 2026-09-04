Zeljko Karajica: „Das würden wir so nie wieder machen“
Klagenfurt-Geschäftsführer Zeljko Karajica gewährt vor dem Cup-Schlager am Samstag (20.30 Uhr) gegen Rapid Einblicke.
Wie sehr haben Sie sich diesen Samstagabend gegen Rapid herbeigesehnt?
ZELJKO KARAJICA: Es ist ein doppeltes Herbeisehnen. Zum einen ist es ein großer Tag vor heimischer Kulisse gegen Rapid zu spielen. David gegen Goliath ist immer speziell. Und das Zweite ist, dass wir mehrmals im Cup-Achtelfinale standen, aber trotzdem ist es seit sechs Jahren jetzt unser erstes Heimspiel.
Rapid kommt als großer Favorit ins Wörthersee Stadion. Was wäre für Sie persönlich ein perfekter Cup-Abend?
Laut Kommentaren haben wir bereits mit 0:7, 0:8 verloren. Klar sind wir der Underdog und dementsprechend wird oft nur von der Höhe der Niederlage gesprochen. Für einen perfekten Abend würde ich mir wünschen, dass wir die Partie so lange wie möglich offen halten und wir den Wienern einen echten Kampf liefern. Ich hoffe, dass wir uns teuer verkaufen können und die Zuschauer einen reißenden Cupabend erleben und Spaß haben, zu sehen, wie sich der Underdog gegen den großen Favoriten wehrt.
Aktuell sind etwas mehr als 3000 Tickets bereits verkauft. Mit vielen Zusehern rechnet man in etwa?
Wenn wir in die Richtung an die 5000 gehen, wäre das eine gute Zahl und ich bin überzeugt, es schaffen zu können. Der Vorverkauf ist gut angelaufen. Wir wissen aber, dass noch einiges an der Tageskasse geht. Die Wiener haben sich mit über 1000 Fans angekündigt, wobei ich schätze, dass es am Schluss auf 50:50 Austria und Rapid-Anhänger hinausgeht, weil es ja auch in Kärnten viele Rapid-Fans gibt. Alles, was über 5000 Zuseher hinausgeht, wäre ein Bonus und würde uns extrem freuen.
Sie haben mit der Austria Bundesliga-Fußball erlebt. Jetzt Regionalliga. Wie schwer fällt es Ihnen, diese Realität zu akzeptieren?
Gar nicht! Mit dem Start in die neue Saison war alles durch. So etwas musst du annehmen, denn es wäre jeder anderen Mannschaft gegenüber unfair. Ohne es zu akzeptieren, bräuchtest du erst gar nicht loszulaufen, denn sonst kommst du auch in der Regionalliga Süd unter die Räder. Da braucht man sich nichts vorzumachen. Wir sehen, wie schwer und ausgeglichen es zugehen kann. Uns war klar, dass das kein Durchmarsch wird und es wird niemand unterschätzt. Es geht nur Schritt für Schritt. Manche Partien sind richtig gut, aber es gibt auch welche, die weniger berühmt sind und in denen wir uns quälen. Es ist ein Prozess und das erste Ziel ist es nach den 14 Partien unter den Top vier zu sein, um im Frühjahr angreifen zu können.
Die Mannschaft ist viel jünger geworden, man will den eigenen Nachwuchs sukzessive aufbauen. Wie viel Geduld haben Sie mit diesem Weg?
Wir haben ja auch in der Vergangenheit Geduld gehabt. Zwei gute Beispiele sind Jannik Robatsch und Matteo Kitz. Und wir werden auch in Zukunft die nötige Geduld aufbringen, wenn es um Talente geht. Die Frage wird sein, wie viele Talente pro Saison eine Akademie, wie jene in Klagenfurt, realistisch auf einem hohen Wettkampfniveau tatsächlich ausbilden kann. Am Ende des Tages wird es auf einen Mix ankommen und ich bin mir sicher, dass viele Talente in der ersten Mannschaft ihren Platz finden, aber dass alle, die hineinschnuppern, es schaffen, wird nicht der Fall sein – das ist auch normal.
Was würden Sie heute anders machen als vor drei, vier Jahren?
Ganz vieles! Viele Dinge, die wir heute machen sind Reaktionen auf die letzten Jahre. Aber wenn ich das jetzt alles aufzähle, bräuchten wir eine tagfüllende Veranstaltung. Vieles ist nicht optimal gelaufen, aber es gab auch gute Dinge. Nur das, was wir im Bereich Finanzen und Nachhaltigkeit hatten, würden wir so nie wieder machen.
Warum sollte ein Austria-Fan heute wieder Vertrauen in den Verein haben?
Weil solide gearbeitet wird. Jeder im Verein hat sich mit der Regionalliga abgefunden, das ist der Status quo und jetzt wollen wir mit ehrlicher Arbeit wieder nach oben kommen. Ich bin überzeugt, dass sich die Arbeit einmal lohnen wird. Natürlich schauen sich manche Fans die Sache noch etwas skeptisch an, doch man merkt, dass es viele bereits anerkennen.
Wie schaut es finanziell aus?
Wir schwimmen nicht im Geld, aber, wie jedes andere Unternehmen schauen wir drauf, dass wir mit den Einnahmen die Ausgaben begleichen. Da wir uns in Richtung Herbst bewegen, wird es sukzessiv besser. Wir konnten einige Partnerschaften verlängern und haben mit TGI einen Hauptsponsor. Und auch so ein Spiel wie gegen Rapid hilft uns auf unserem Weg. Auch am Merchandising wird vermehrt gearbeitet und mit unserem Austria-Stüberl wollen wir zeigen, dass es ein toller Treffpunkt zum Austausch ist. Viele Faktoren sind ausschlaggebend und müssen zusammenspielen, dass ein Verein vernünftig leben kann. Wir haben viele Bausteine neu gesetzt, die dem Klub helfen werden, um finanziell auf gesunden Beinen zu stehen. Aber dass wir nicht von regionalen Sponsoren überrannt werden, ist kein Geheimnis und beschäftigt uns schon sehr. Wir arbeiten weiter dran, sind täglich unterwegs und bereit zu kämpfen.
Wie wichtig sind Nachwuchs und Frauenfußball für die Austria-Identität?
Extrem wichtig und es kommt auch immer zu kurz. Wir haben mit Robert Micheu so gekämpft, dass wir die Akademie behalten können, und deshalb ist das Thema so wichtig, auch für die Signalwirkung. Bei den Damen stört es mich, dass sie sehr häufig nicht den notwendigen Zuspruch bekommen, den sie verdienen. Allein die Tatsache, dass man tendenziell um den Aufstieg in die erste Bundesliga mitspielen kann, zeigt, dass hervorragend gearbeitet wird.
Was hat Ihnen die Austria in den vergangenen zwei Jahren abverlangt?
Sehr viel! Das war ein Cupspiel mit Verlängerung und einem längeren Elfmeterschießen. Es ging an die Substanz und es gab einige schlaflose Nächte.
Wenn Sie heute vor Ihrer damaligen Entscheidung stünden, die Austria zu übernehmen: Würden Sie es wieder tun?
Um die Frage kann ich mich herumschlängeln, denn ich bin kein Typ, der zurückblickt. Dinge passieren, es hat so sein sollen. Für mich war der Aufstieg damals mit dem Sieg gegen St. Pölten einer der schönsten Momente überhaupt. Das muss man sich in die Galerie hängen. Wenn es einmal schlecht läuft, fragt man sich schon wieso, aber ich sage jetzt: Schwamm drüber. Wir sind knapp vor dem Cup-Schlager und stehen da, wo wir gerade stehen.