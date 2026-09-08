Dagmar und Harald Hoffarth heirateten vor 25 Jahren während des Harley-Treffens in Velden am Wörthersee. Für ihre Silberhochzeit sind sie nun wieder nach Kärnten gereist.

Harald und Dagmar Hoffarth aus Stuttgart haben vor 25 Jahren während der Bike Week in Velden geheiratet, heuer feiern sie hier ihre Silberhochzeit. Für das echte „Harley-Feeling“ setzten sie sich kurzerhand auf die Maschine unseres Fotografen

Der 8. September ist für Dagmar und Harald Hoffarth aus Stuttgart ein besonderer Tag, sie feiern ihre Silberhochzeit. Nicht irgendwo, sondern dort, wo ein wichtiger Teil ihrer gemeinsamen Geschichte geschrieben wurde – in Kärnten. Vor 25 Jahren gaben sich die beiden während der Harleywoche in Velden am Wörthersee das Jawort.

Sie ist im Klagenfurter Waidmannsdorf aufgewachsen, als junge Frau nach Stuttgart gezogen, aber Kärnten immer verbunden geblieben. In einer Disco in Deutschland stolperte sie ihrem zukünftigen Ehemann quasi über die Füße. Der Anfang einer langen Liebe. Am 8. September 2001 heirateten die beiden während des Harley-Treffens, der heutigen European Bike Week, in der evangelischen Kirche in Velden und schafften es damit auf die Titelseite der Kleinen Zeitung.

© KK/Privat Die Zeitung ist ein wichtiges Erinnerungsstück für das Ehepaar

„Dass rundherum tausende Motorräder unterwegs waren, machte den Tag besonders“, sagt die heute 63-Jährige. Nach der Trauung und dem gemeinsamen Essen blieb das frisch vermählte Paar nicht lange bei seiner Hochzeitsgesellschaft. Das Brautpaar stieg auf seine Harley und reihte sich in die große Parade ein, die damals noch vom Faaker See rund um den Wörthersee bis nach Klagenfurt führte. Dort warf Dagmar schließlich ihren Brautstrauß in die Menge. Wer ihn fing, weiß sie bis heute nicht.

Die Leidenschaft für Motorräder blieb. Gemeinsam waren die beiden später in Kärnten, Südtirol, auf Sardinien und Korsika unterwegs. Zum 25. Hochzeitstag sollte deshalb auch die gemeinsame Harley wieder mit nach Kärnten kommen. Alles war bereits vorbereitet. Helme, Kleidung und Stiefel waren eingepackt. Doch ausgerechnet diesmal machte der Anhänger Probleme. Die Maschine musste zu Hause bleiben. „Wir waren wirklich traurig, weil wir uns schon sehr darauf gefreut hatten“, erzählt Hoffarth.

© Dieter Kulmer Der 25. Hochzeitstag am 8. September wird romantisch zu zweit in ihrem Stammlokal in Keutschach gefeiert

Es muss nicht immer die Harley sein

Ganz auf zwei Räder verzichten die beiden dennoch nicht. Diesmal sind sie mit Fahrrädern unterwegs und genießen die Tage rund um das Harley-Treffen etwas ruhiger. Im vergangenen Jahr erkundeten sie die Gegend noch mit einem Nachbau, einer Honda Dax. „Damit waren wir der Hingucker beim Harley Treffen“, lacht Hoffarth. Obwohl es heuer nicht geklappt hat mit dem Transport, soll die Harley nächstes Jahr wieder im Anhänger mit nach Kärnten kommen, um viele weitere neue Erinnerungen auf ihr zu schaffen.