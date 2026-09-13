Der Stadtteil St. Ruprecht ist mehr als die vermeintliche Rückseite Klagenfurts. Das ehemalige Bauerndorf ist heute einer der vielfältigsten Teile der Stadt.

Später Vormittag am Klagenfurter Hauptbahnhof. Wer aussteigt, steht zwischen Giselbert Hokes „Wand der Kläger“ und der „Wand der Angeklagten“ – und zugleich an einer unsichtbaren Grenze. Nach Norden führen Bahnhofstraße und Innenstadt in das Klagenfurt der Geschäfte, Cafés und gepflegten Fassaden. Wer sich nach Süden wendet, steigt hinab und taucht in eine andere Welt ein. Nur wenige Meter trennen zwei Möglichkeiten, diese Stadt zu erleben.

Die Unterführung nach St. Ruprecht wirkt wie eine Schleuse. Tageslicht fällt durch die Glasdecke auf die blau gestrichenen, mit Graffiti überzogenen Wände. Fast beiläufig steht dort in blauer Sprühfarbe: „Träume hören nie auf.“ Wer den Satz hinterlassen hat und welcher Traum gemeint ist, bleibt offen. Auf dem Weg nach St. Ruprecht liest er sich jedoch wie eine trotzige Überschrift über einem Stadtteil, der von außen oft auf seine Probleme reduziert wird.

© Peter Rass Die Unterführung verbindet St. Ruprecht mit der Innenstadt

Kultureller Treffpunkt

Am Kinoplatz angekommen fällt zuerst auf, dass nichts auffällt. Es ist ruhig, beinahe leer. Die wenigen Menschen, die unterwegs sind, werden von der Mehrheitsgesellschaft wohl überwiegend als Menschen mit Migrationshintergrund wahrgenommen. Der zweite Blick fällt auf das Gemeindezentrum, in dem ein bedeutendes Stück St. Ruprechter Geschichte fortlebt: das Volkskino. Im Oktober feiert es seinen 100. Geburtstag. Als es am 15. Oktober 1926 von der damals noch selbstständigen Gemeinde eröffnet wurde, war es weit mehr als ein Ort der Unterhaltung. Für den von Arbeitern und Eisenbahnern geprägten Ort wurde es zum kulturellen Treffpunkt und zum Ausdruck eines neuen Selbstbewusstseins. Diese besondere Rolle hat sich das Haus bis heute bewahrt. Als Programmkino bietet es eine Alternative zum kommerziellen Mainstream; im Sommer bringt es mit den Open-Air-Kinoaufführungen im Burghof Filmkultur unter freiem Himmel mitten in die Klagenfurter Innenstadt.

St. Ruprecht ist der elfte der insgesamt 15 Klagenfurter Bezirke und umfasst 6,56 Quadratkilometer. Seine Grenzen zeichnen den Stadtteil beinahe wie ein eigenes Territorium nach: Im Norden verlaufen sie entlang der Südbahn und der St. Peter-Straße, im Westen bildet die Rosentaler Straße die Trennlinie, im Osten die Ebenthaler Straße. Im Süden reicht St. Ruprecht bis zur Glanfurt, die dort zugleich teilweise die Stadtgrenze zu Ebenthal markiert.

Demografische Besonderheit in St. Ruprecht

7489 Menschen leben in St. Ruprecht, 2681 von ihnen besitzen eine ausländische Staatsangehörigkeit – 35,8 Prozent. Das ist eine demografische Besonderheit, aber noch keine Kriminalstatistik. Trotzdem werden Migration und Unsicherheit in der öffentlichen Wahrnehmung häufig miteinander verknüpft, vor allem von jenen, die nicht in St. Ruprecht wohnen.

Dass Integration hier längst Alltag ist, zeigt sich an vielen Stellen. Das Don-Bosco-Heim beherbergt heute Schüler, Lehrlinge und Studierende unterschiedlicher Herkunft und heißt seit 2025 aufgrund seiner internationalen Bewohnerschaft „Don Bosco study & home“. Beim SV Donau wird die Vielfalt noch unmittelbarer sichtbar: Rund 150 aktive Spieler aus 31 Nationen zählt der Verein nach eigenen Angaben. Sportlich schrieb der vermeintliche Außenseiter gerade seine bislang größte Geschichte: 2026 wurde Donau erstmals Meister der Kärntner Liga, gewann auch die Fairplay-Wertung und stieg in die Regionalliga Süd auf. Ein Verein aus einem Stadtteil mit schwierigem Ruf spielt damit plötzlich überregional.

© Peter Rass Der Blick über die Gleise des Hauptbahnhofs nach St. Ruprecht: Nur wenige Meter trennen den Stadtteil vom Zentrum – und doch wirkt das Gleisfeld wie eine imaginäre Grenze zwischen zwei unterschiedlichen Wahrnehmungen Klagenfurts

Seit 1938 ein Teil von Klagenfurt

Als 1863 der Bahnhof Klagenfurt-St. Ruprecht eröffnet wurde, lag er in einer eigenständigen Gemeinde. Aus dem Bauerndorf Flatschach wurde eine Eisenbahner- und Industriesiedlung, deren Bevölkerung zwischen 1869 und 1934 von 758 auf mehr als 5500 Menschen wuchs. 1930 wurde St. Ruprecht zur Stadt erhoben, 1938 nach Klagenfurt eingemeindet. Vom damaligen Selbstbewusstsein erzählt das 1933 verliehene Wappen: Sein Löwe hält einen eisernen Hammer – Sinnbild für Industrie, Eisenbahn und Arbeiterschaft.

Noch viel länger verbindet St. Ruprecht die Stadt mit einem Ort, an den man im Alltag selten denkt: dem Friedhof. Seit 1788 wurden hier Klagenfurter Bürger bestattet; heute ist St. Ruprecht der älteste noch bestehende Friedhof der Landeshauptstadt.

Auch wirtschaftlich ist St. Ruprecht ein Bezirk der Umbrüche. Wo einst Fabriken und Werkstätten den Alltag bestimmten, dominieren heute Handel, Dienstleistungen und Verkehr. Der Schweizer Philipp Knoch errichtete hier im 19. Jahrhundert eine Lederfabrik für Riemen- und Bodenleder. Jahrzehnte später verschwand die Industrie, auf ihrem ehemaligen Areal eröffnete 1998 der Südpark, das erste Einkaufszentrum Kärntens. Namen wie Wenger, Weinländer und später Pago erzählen weitere Kapitel dieser Industriegeschichte. Gleichzeitig gibt es südlich des dicht verbauten Kerns noch Felder, Grünräume und die Nähe zur Sattnitz – einen Teil St. Ruprechts, der im üblichen Bild des Bezirks gerne untergeht.

© Peter Rass Der Friehof von St. Ruprecht ist der älteste noch bestehende Friedhof der Landeshauptstadt

Einziges Stadtteilmuseum

Arbeiterbezirk, Einwanderungsviertel, Industriegebiet, Schul- und Wohnbezirk, Einkaufsstandort, grüner Stadtrand – all das liegt hier erstaunlich eng beieinander und fast jedes Etikett stimmt ein bisschen und keines reicht aus. Und kaum ein anderer Bezirk beschäftigt sich derart demonstrativ mit seiner eigenen Geschichte. Im früheren Gemeindeamt, heute Rüsthaus der Freiwilligen Feuerwehr, befindet sich seit 2009 Klagenfurts einziges Stadtteilmuseum. Dort wird jene Zeit dokumentiert, in der St. Ruprecht tatsächlich noch eine Stadt vor der Stadt war.

Am Ende des Rundganges führt der Weg wieder zu den Gleisen. Die Unterführung ist in wenigen Augenblicken durchquert. Auf der einen Seite wartet die Innenstadt, auf der anderen St. Ruprecht. Die Bezirksgrenze ist schnell überwunden. Beim Bild, das Klagenfurt von diesem Stadtteil hat, dauert der Weg offenbar länger.