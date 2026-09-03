Nach Sturzflut-Katastrophe in Nepal Frühwarnsystem geplant

Nach der verheerenden Sturzflut mit mehr als 1.000 Toten will sich Nepal Insidern zufolge mit einem neuen Frühwarnsystem an seiner Grenze zu China künftig besser vor solchen Katastrophen schützen. In der Grenzstadt Timure sollen seismische Sensoren, Kameras und eine Satellitenverbindung installiert werden, sagten zwei mit den Plänen vertraute Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur Reuters.

© APA/YONHAP Mit Frühwarnsystem sollen Katastrophen verhindert werden