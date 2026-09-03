Pallaver lobt Südtirol-Autonomie, "Re-Ethnisierung"-Warnung

Der Politologe Günther Pallaver hat die Südtiroler Autonomie vor dem 80. Jahrestag des "Pariser Vertrages" am 5. September im APA-Gespräch als "Erfolgsgeschichte" bezeichnet. Ihren Erfolg führte er auf gegenseitigen Verzicht und eine dauerhafte Verhandlungskultur zwischen Südtirol, Italien und Österreich zurück. "Wir sehen aber auch eine gewisse Re-Ethnisierung in Südtirol", warnte der 71-Jährige vor wiederkehrenden ethnisch-politischen Trennlinien im Land.

© APA/WOLFGANG EDER Das Machtzentrum Südtirols: Das Landhaus in Bozen