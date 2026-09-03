Chinesischer Lucky Loser schaltet Jodar bei US Open aus

Dem 19-jährigen Jodar unterliefen am Ort seines Junioren-Triumphs von vor zwei Jahren sehr viele unerzwungene Fehler, auch eine Regenunterbrechung konnte daran nichts ändern.

Ein Lucky Loser hat am Mittwoch bei den Tennis-US-Open für Aufsehen gesorgt. Der chinesische Weltranglisten-124. Bu Yunchaokete ließ dem als Nummer zwölf gesetzten Spanier Rafael Jodar beim 6:2,6:1,6:1-Erstrundensieg nicht den Funken einer Chance. Dem 19-Jährigen unterliefen am Ort seines Junioren-Triumphs von vor zwei Jahren sehr viele unerzwungene Fehler, auch eine Regenunterbrechung konnte daran nichts ändern. Ausgeschieden ist auch der US-Amerikaner Brandon Nakashima.

Die Nummer 16 des Turniers gewann im US-Zweitrunden-Duell mit Alex Michelsen (USA) beim 3:6,4:6,4:6 genauso keinen Satz. Sonst wurden die Favoriten aber ihrer Rolle gerecht. 2021-US-Open-Champion Daniil Medwedew zog mit einem 6:1,6:3,7:5 gegen den US-amerikanischen Wildcard-Spieler Sebastian Gorzny in die 3. Runde ein. Auch der Australier Alex de Minaur hatte mit dem italienischen Qualifikanten Andrea Guerrieri beim 6:2,6:2,6:4 nur wenig Mühe. Gefordert wurde dagegen der US-Amerikaner Ben Shelton vom Polen Hubert Hurkacz beim 6:3,5:7,7:6(3),7:5.

Pegula machte kurzen Prozess

Im Frauenbewerb machte die Weltranglistendritte Jessica Pegula im US-Aufeinandertreffen mit Sofia Kenin kurzen Prozess. Die US-Open-Doppelpartnerin von Anastasia Potapova machte in nur 56 Minuten beim 3:6,1:6 nur vier Games. Noch deutlicher siegte die Tschechin Karolina Muchova gegen die Britin Katie Boulter, am Ende hieß es 6:1,6:0.