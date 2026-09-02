Der 36-jährige Innenverteidiger wechselt von der SV Ried an die Mur. Das Transferprogramm beim GAK dürfte somit abgeschlossen sein.

Der GAK wurde auf seiner Suche nach einem österreichischen Verteidiger im Innviertel fündig. Michael Sollbauer wechselt von der SV Ried an die Mur und unterschreibt bei den Athletikern einen Vertrag für ein Jahr mit Option auf ein weiteres. In Ried wurde mit dem 36-Jährigen nicht mehr geplant, die Wikinger verpflichteten indes den 31-jährigen Kroaten Luka Capan von Backa Topola. „Wir wollten einen Spieler dazuholen, der sofort spielen und den Konkurrenzkampf in der Innenverteidigung beleben kann“, sagt Interims-Sportdirektor Andreas Lienahrt. „In Ried wurde aufgrund von Umstrukturierungen im Verein und der Systemumstellung nicht mehr mit ihm geplant, aber er war trotz seines Alters immer fit. Er bringt reichlich Erfahrung mit und wird diese bestenfalls an die Mannschaft weitergeben.“

Der Routinier bestritt im Laufe seiner Karriere mehr als 400 Profi-Einsätze, die meisten davon für den WAC (310). Über die Station Wolfsberg schaffte der Kärntner den Sprung zum FC Barnsley in die englische Championship, danach ging es für den Abwehrspieler zu Dynamo Dresden in die 2. Deutsche Bundesliga und zu Rapid, ehe er sich im Sommer 2024 der SV Ried anschloss. „Ich spüre viel Vorfreude auf die neue Aufgabe beim GAK“, sagt der 1,87 Meter große Innenverteidiger. „Der Verein hat eine große Tradition und Fans, das macht natürlich Freude. Ich möchte mit meiner Erfahrung vorangehen, der Abwehr Stabilität geben und meinen Teil dazu beitragen, dass wir gemeinsam eine erfolgreiche Saison spielen. Ich kann es kaum erwarten, das rote Trikot im Stadion zu tragen.“

Scheiblehner: Sollbauer „wird zentrale Rolle bekommen“

Auch Cheftrainer Gerald Scheiblehner freut sich „riesig, dass wir am Ende des Transferfensters diesen Transfer noch geschafft haben. Michael Sollbauer ist ein sehr erfahrener Spieler, der sich mit unserem Stil des Fußballs wie wir ihn beim GAK künftig spielen wollen sehr gut identifizieren kann. Michael wird in dieser Mannschaft eine zentrale Rolle als Leader bekommen. Ein großer Vorteil ist, dass er topfit ist und ab sofort helfen wird. Vielen Dank auch an die Verantwortlichen der SV Ried, dass sie diesen Transfer möglich gemacht haben.“

Damit dürfte auch das Transferprogramm vor Schließen des Transferfensters am Freitag um 17 Uhr abgeschlossen sein. „Auf Abgangsseite ist es relativ ruhig“, sagt Lienhart dazu. Ein Transfer von Jacob Italiano scheint somit vom Tisch, die Transferperiode in den großen europäischen Ligen ist bereits zu Ende gegangen. Auch von den anderen neun Legionären im Kader des GAK wird wohl niemand mehr den Klub verlassen, auch nicht leihweise, daran ändert auch die verstärkte Konkurrenzsituation in der Innenverteidigung nichts. Einen weiteren Last-Minute-Zugang dürfte es zudem nicht mehr geben. „Wir halten noch die Augen und Ohren offen, aber jetzt haben wir unseren Kader so gestaltet, dass jede Position doppelt besetzt ist“, sagt Lienhart.