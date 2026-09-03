Mit 1. September trat der letzte evangelische Pfarrer der Oststeiermark, Karlheinz Böhmer, den Ruhestand an. Schon einen Tag später geht es für den gebürtige Ostfriesen zurück an die Nordsee. Ein Gespräch über Rettungsschwimmer, Skilehrer und die Lebenslektionen am Meer.

„Wer glaubt, dass ein Pfarrer alleine eine Pfarrgemeinde leitet, der glaubt auch, dass ein Zitronenfalter Zitronen faltet‘", konstatiert Pfarrer Karlheinz Böhmer auf einer massiven Holzbank in der evangelischen Heilandskirche in Fürstenfeld mit einer Mischung aus Geradlinigkeit und kleinem Schelm im Nacken. Bis Ende August leitete er die evangelischen Pfarren in Fürstenfeld, Rudersdorf und Weiz. Mit dem 1. September ging er nun offiziell in den Ruhestand.



Ganz so ruhig wird es dann aber doch nicht. Denn schon am zweiten Tag seines neuen Lebensabschnittes ging es für den leidenschaftlichen Seelsorger Richtung Nordsee, wo er bis zum kommenden April die Leitung einer 7000-Seelen-Gemeinde übernehmen wird. „Ich werde noch predigen, taufen, Hochzeiten machen“, freut er sich. Büroarbeit, Schulunterricht und wirtschaftliche Belange darf er dann aber anderen überlassen.

© KLZ / Margot Jeitler Auf der Kirchenbank erzählte Karlheinz Böhmer über sein Leben und seine Tätigkeit als Seelsorger

„Nicht in der Kirche verstecken“

„Hier ist nichts heilig“, lautete ein etwas verblüffender Kommentar während des Rundgangs durch die 1910 errichtete Heilandskirche. Weil eben auch eine Kirche nur ein Gebäude sei. „Kirche ist für die allermeisten Menschen erst einmal Institution. Aber wir als Evangelische definieren sie als Zelt, wir sind immer unterwegs. Das Heilige ist für uns nicht in vier Wänden“, erklärt Böhmer.

Dementsprechend wichtig war es ihm auch immer, rauszugehen. Egal ob zur Eröffnung des Weizer Christkindlmarktes, ins Krankenhaus, oder ins Gefängnis: „Pfarrer sollten sich nicht in der Kirche verstecken, sondern zu den Menschen gehen, wo sie sind“, ist er überzeugt.

1 / 4 Bereits eine halbe Stunde nach dem Foto zum Entpflichtungsgottesdienst hängte die Festgemeinde das frisch gedruckte Plakat neben den Kircheneingang. Pfarrer Böhmer kann zu jedem der Gäste eine Geschichte erzählen © KLZ / Margot Jeitler

Von der Badehose in den Talar

Genau das hat Karlheinz Böhmer seit 26 Jahren getan, zuletzt vier Jahre lang als Pfarrer in Fürstenfeld und Rudersdorf und seit 2024 ein zweites Mal in Weiz. Denn bereits von 2008 bis 2011 stand er der dortigen evangelischen Gemeinde vor. Dass der heute 65-Jährige überhaupt jemals in den Talar schlüpfen würde, war jedoch keineswegs vorgezeichnet. „Ich bin da ein bisschen hineingestolpert“, schmunzelt Böhmer.

Gestartet hatte er sein Berufsleben jedenfalls in der Badehose. Denn sein Studium der Sportwissenschaften finanzierte sich der aus Aurich in Ostfriesland stammende Böhmer als Rettungsschwimmer. „Die sind wie die Skilehrer in Ostfriesland, wenn sie mit dem Bild was anfangen können“, lässt er augenzwinkernd auf einen gewissen Erfahrungsreichtum schließen, ohne sich in weitere Ausführungen zu verheddern.

© KLZ / Margot Jeitler Schild vor der nunmehr ehemaligen Wohnung des Pfarrers

Nach dem Studium war Böhmer als Schwimm- und Sporttherapeut tätig und arbeitete etwa mit Herzinfarkt-Überlebenden, die im Wasser wieder Vertrauen in ihren Körper und seine Fähigkeiten finden konnten.



Oder es ging auf historische Segelschiffe voller Jugendlicher, von denen nur die wenigsten schon mal ein Tau gesehen hatten. „Man muss überhaupt nichts können“, erzählt er, „jeder bekommt eine Aufgabe für eine Woche. Die wird zwei Stunden lang geübt und dann gehen sie aus dem Hafen raus.“ Die Segeltour klappt nur, wenn alle zusammenarbeiten und jeder einzelne seinen Beitrag leistet. „So kriegen sie langsam mit, was Leben bedeutet“, sagt Böhmer. „Und das umfasst eben nicht nur das Individuum – es kann nur in der Gemeinschaft funktionieren.“

© KLZ / Margot Jeitler Bis kommenden April wird Karlheinz Böhmer nun eine Pfarrgemeinde an der Nordsee leiten

Zurück ans Meer

Letztlich führte ihn die Jugendarbeit und seine Faszination für die Begleitung von Menschen in entscheidenden Lebensphasen zum Entschluss, evangelischer Pfarrer zu werden. Im Jahr 2000 wurde er ordiniert und übernahm die Seelsorge der Gemeinde Gleisdorf. Am 23. August wurde er nun im Rahmen eines „Entpflichtungsgottesdienstes“ in Fürstenfeld feierlich in den Ruhestand verabschiedet. Ab sofort lautet das Motto: Alles kann, nichts muss.

An der Nordsee geht es dann auch wieder auf ein historisches Segelboot, wo er an Deck, unter Sternen und am trockengelaufenen Strand Jugendliche bei ihren Lebensfragen begleiten wird. Denn das Fragezeichen ist schließlich auch eines der Hauptwerkzeuge in Böhmers Arbeit. „Viele Menschen kommen schon mit einer Antwort zum Pfarrer und wollen die nur bestätigt haben. Aber das ist nicht Seelsorge. Seelsorge ist, Fragen zu stellen, damit das Leben in die Weite geht und sich nicht verengt.“