Der Ennstaler sitzt wegen des Vorwurfs des „systematischen Betrugs“ in Untersuchungshaft. Hermann W. habe „bis zur letzten Minute gekämpft“, betont sein Anwalt.

Am Dienstag platzte eine Bombe rund um die Insolvenz der Kika/Leiner-Gruppe: Da wurde bekannt, dass der ehemalige Geschäftsführer, Hermann W., vergangenen Freitag im Bezirk Liezen in der Nähe seines Wohnortes verhaftet wurde. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft in Wien-Josefstadt. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) wirft ihm „systematischen Betrug“ vor.

So seien einerseits mindestens 4700 Hochwasseropfer im Rahmen einer Möbelaktion getäuscht worden, sagt die WKStA. Zudem bestehe der „dringende Verdacht, dass der Beschuldigte kurz vor der Insolvenzeröffnung gezielt Vermögen der Möbelkette beiseitegeschafft hat“. In U-Haft genommen wurde er, weil das Landesgericht für Strafsachen Wien „von einem dringenden Tatverdacht sowie Fluchtgefahr“ ausgeht.

„Allen Verpflichtungen nachgekommen“

Am Mittwoch meldete sich nun W.s Anwalt, Georg-Christian Gass, via Telefon bei der Kleinen Zeitung: So weist der Handelsmanager alle Vorwürfe zurück. „Er hat wirklich bis zur letzten Minute um die Firma gekämpft.“ Eigentlich hätte es zwei potenzielle Investoren gegeben, die aber im letzten Moment abgesprungen seien. „Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Juristen“ hätten außerdem immer ein Auge auf die Situation gehabt.

Nachdem es klar war, dass kein frisches Geld hereinkommt, sei W. allen Verpflichtungen nachgekommen und habe Insolvenz angemeldet, so Gass weiter. Der Vorwurf rund um die Hochwasser-Aktion sei polemisiert, hätten doch auch andere Möbelhäuser ebensolche Werbeaktionen gemacht. Das Team rund um den Handelsmanager arbeite nun „intensiv“ daran, Beweise zur Entlastung vorzulegen und eine Enthaftung zu erreichen.