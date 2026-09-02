Gewitter und Hagel: Unwetterwarnung für weite Teile der Steiermark

Unwetterwarnzentrale und Geosphere warnen vor Starkregen und Hagel. Wie Sie sich im Unwetter verhalten sollten und wie es in den kommenden Tagen weitergeht.

Unwetterwarnzentrale (UWZ) und Geosphere warnen für Mittwochnachmittag in weiten Teilen der Steiermark vor Gewitter und Hagel. Die Schauer können bis in die Abendstunden anhalten. Konkret betroffen sind alle Bezirke mit Ausnahme der nördlichsten Regionen von Liezen und Bruck-Mürzzuschlag. Besonders stark dürften die teils nur kurzen Unwetter rund um die Städte Leoben, Knittelfeld, Voitsberg und Bruck/Mur werden. Auch der Westen sowie Norden von Graz-Umgebung samt der Landeshaupstadt Graz muss mit starken Schauern rechnen.

Laut Geosphere ist in den genannten Gebieten mit einer spürbaren Beeinträchtigung des Alltags zu rechnen, auch Schäden sind nicht auszuschließen. In den restlichen Landesteilen sind nur vereinzelte Auswirkungen durch die Wetterlage zu erwarten.

Hunderte Blitze in der Steiermark – wie Sie sich richtig verhalten

In der Blitzstatistik liegt die Steiermark bereits um 15 Uhr unter allen österreichischen Bundesländern an der Spitze – 423 wurden vom Wetterdienst Ubimet gezählt, den meisten Regen gab es bis dahin bundesweit in Fürstenfeld, gefolgt von Deutschlandsberg. Zwischenzeitlich hat es um die Mittagszeit auch in Feldbach, Leibnitz-Wagna, Bad Gleichenberg, St. Radegund und Kapfenberg ordentlich geregnet.

Tipps und Tricks für Unwetter Regeln bei Gewitter Bei Gewitter gibt es keine absolut verlässliche Methode, Beginn und Dauer der Gefahr festzustellen. Vergehen zwischen Blitz und Donner weniger als 10 Sekunden, ist das Gewitter gefährlich nahe.

Gefährlich sind einzeln stehende Bäume und Baumgruppen, Metallzäune, Berggipfel, Waldränder mit hohen Bäumen, Wasser, Wasserrinnen sowie Fahrräder und Motorräder.

Am Fuß von Felswänden gilt: mindestens 15 Meter Abstand halten. Schutz bieten Gebäude mit Blitzschutzanlage, Stahlskelettbauten, Blechbaracken und Fahrzeuge mit Ganzmetallkarosserie. Im Notfall können Betroffene auch Schutz in Mulden, Hohlwegen, Höhlen, Hütten oder im Waldesinneren suchen. In der Ebene mit geschlossenen Füßen hocken und nicht hinlegen.

Baden, Duschen und Wannenbäder vermeiden.

Personen im Freien sollen getrennt Schutz suchen und sich nicht berühren.

Telefongespräche besser verschieben und den Apparat nicht berühren. Regeln bei Hagel Bei Hagel sofort Schutz in einem Gebäude oder Unterstand suchen.

Wasserabläufe bei Kellereingängen, Balkonen und Terrassen beobachten und dafür sorgen, dass Schmelzwasser rund um das Haus abfließen kann.

Empfindliche Waren nicht dort lagern, wo Wasser eindringen könnte.

Dachrinnen und Abläufe nach dem Hagel von Schlamm und Laub befreien, sobald man wieder ins Freie kann. Bei starkem Hagel das Untergeschoß meiden, da eindringendes Wasser zur Falle werden kann.

Beschädigte Stellen an der Gebäudehülle provisorisch gegen Wind und Wasser abdecken. Quelle: Stadt Graz

Anderswo war es hingegen besonders sonnig: Gröbming meldete bis 15 Uhr laut Ubimet bereits 8,1 Sonnenstunden – mehr als jeder andere Ort in der Republik.

Wie es mit dem Wetter in den nächsten Tagen weitergeht

Die Schauer klingen im Laufe des späteren Abends jedenfalls allerorts wieder ab, die Nacht dürfte laut Prognosen der Geosphere ruhig bleiben.

Der Donnerstag wird dann wechselhaft – am Vormittag vorwiegend sonnig, am Nachmittag kommen mehr und mehr Quellwolken auf, wobei es bei Tageshöchstwerten zwischen 22 und 29 Grad durchwegs trocken bleibt. Am Freitag wird es mit bis zu 31 Grad noch einmal hochsommerlich. Der Samstag wird dann wechselhafter, in der Obersteiermark außerdem durchaus windig. Und am Sonntag lockt noch einmal Badewetter mit bis zu 28 Grad und viel Sonnenschein.