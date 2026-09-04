Wo beginnt Gewalt in Beziehungen – und was haben Kontrolle und Abhängigkeit damit zu tun? Die Frauen- und Mädchenberatung mit Außenstellen in Mürzzuschlag und Leoben will aufklären.

Etwas versteckt und doch zentral gelegen findet man in der Wiener Straße in Kapfenberg die Frauen- und Mädchenberatungsstelle. Wer hierherkommt, will oft nicht gleich gesehen werden. Der Eingang in einem Hinterhof kommt dem entgegen. Manche der Klientinnen – ab 14 Jahren, nach oben gibt es kein Alterslimit – kommen mit ganz alltäglichen Problemen. Andere bringen einen riesigen Rucksack mit. So oder so: „Man kann sich mit allem melden, wir hören zu, wir vermitteln. Kein Thema ist zu klein, um zu uns zu kommen“, sagt Martina Kump, klinische Psychologin und Gesundheitspsychologin sowie Leiterin der Beratungsstelle in Kapfenberg.

Die Frauen- und Mädchenberatung (Träger ist Rettet das Kind) deckt die gesamte östliche Obersteiermark ab. Die Zentrale ist in Kapfenberg, Außenstellen gibt es in Leoben und Mürzzuschlag. Insgesamt kümmert sich ein siebenköpfiges Team um rund 1200 Anfragen pro Jahr. Die Themen, die Frauen hierherführen, sind vielfältig: Beziehungen, Mental Load, Kinderbetreuung, Trennungen, Konflikte am Arbeitsplatz, Obsorge, Kinderwunsch – und immer wieder auch Gewalt. Die Beratungen sind kostenlos, vertraulich und auf Wunsch auch völlig anonym.

Kontakt Frauen- und Mädchenberatungsstellen Kapfenberg und Mürzzuschlag: Tel. 0664 / 883 403 64 Leoben: 0664 / 883 403 82 frauenberatung@rdk-stmk.at PsyNot – Krisentelefon (24 Stunden täglich): Tel. 0800 / 44 99 33

Massive Gehaltsschere und Abhängigkeit

„Oft werden die Frauen von Ärzten oder Sozialarbeitern an uns verwiesen, viele kommen aber auch von selbst“, erzählt Kump. Beziehung, Trennung und Scheidung sind brennende Themen in den Beratungen. „Hier im Mürztal haben wir eine massive Einkommensschere zwischen Mann und Frau. In der Industrie gibt es ein hohes Lohnniveau, spätestens nach Familiengründung gehen Frauen dann eher in den Dienstleistungsbereich, weil Teilzeitmodelle in der Industrie oft schwer möglich sind“, schildert die Expertin.

Die finanzielle Abhängigkeit vom Mann wird vielen Frauen erst spät bewusst. „Anfangs klingt es noch fürsorglich: Bleib du daheim, ich gehe arbeiten und kümmere mich um das Geld“, so Martina Kump. Steht eine Trennung im Raum, ist die finanzielle Situation ein Hindernis – und in hochkonfliktreichen und gewalttätigen Partnerschaften auch ein schwerwiegendes Problem.

© Bernhard Schindler / Ecosocial Mind Martina Kump (Mitte) mit dem Team der Frauen- und Mädchenberatungsstellen Obersteiermark Ost

„Entscheidung liegt immer bei der Frau“

In den Beratungen orientieren sich die Expertinnen stets an den Wünschen von Frauen. Sie können vernetzen und über Hilfsangebote und Unterstützungen informieren: „Aber die Entscheidung liegt immer bei der Frau. Das müssen wir respektieren. Auch wenn sich eine Frau entscheidet, in einer gewalttätigen Beziehung zu bleiben“, erklärt Martina Kump. „Wichtig ist, dass Frauen die Alternativen kennen und informierte Entscheidungen treffen können.“ Denn Hilfe gibt es immer: Alleine in der näheren Umgebung befinden sich das Frauenhaus, das Gewaltschutzzentrum oder der „Wohnschirm Housing First“, der hilft, Wohnraum zu vermitteln.

Gewalt muss aber nicht immer körperlich sein, diese Feststellung ist für die Expertinnen wichtig. „Studien zeigen, dass es selten mit Schlägen beginnt. Es beginnt mit Kontrolle“, erklärt Martina Kump. Die sozialen Medien und moderne Technologien spielen da gerade bei jungen Paaren eine große Rolle. „Wir erfahren bei vielen jungen Frauen, dass sie ihren Standort mit ihrem Freund teilen sollen, wenn sie zum Beispiel abends ausgehen. Das wird anfangs als fürsorglich erlebt. Möchte man es aber nicht mehr, wird es häufig konfliktreich.“

„Ungutes Gefühl reicht“

Psychologische und ökonomische Gewalt sind im Gegensatz zu körperlicher viel subtiler und schwerer fassbar. Was ist Eifersucht, was Kontrolle? „Wir ermutigen Frauen, auf ihr Bauchgefühl zu hören. Vielen ist überhaupt nicht bewusst, dass das, was sie erleben, Gewalt ist“, so Kump.

Dazu kommt die Abhängigkeit, besonders stark spürbar in der Landwirtschaft. „Der Hof ist Arbeits- und Lebensraum, oft für mehrere Generationen. Wegweisungen sind dort sehr schwierig. Darum muss man sich bei jeder Beratung die individuelle Situation der Frau anschauen.“

Um Hilfestellungen zu geben sei es wichtig, die Angebote so bekannt wie möglich zu machen: „Je präsenter, je bekannter desto besser. Kein Problem ist bei uns falsch – ein ungutes Gefühl reicht. Wir bewerten und urteilen nicht.“