Sie sorgen seit Jahrzehnten für den Adrenalinkick am Wiesenmarkt

Drei Schaustellerfamilien gehören neben vielen weiteren seit Jahrzehnten zum Bleiburger Wiesenmarkt – was Besucher sehen und was hinter den Kulissen passiert.

Wenn auf der Marktwiese in Bleiburg/Pliberk die ersten Lichter angehen und die Musik aus den Fahrgeschäften erklingt, beginnt für die Besucher die mit schönste Zeit des Jahres. Für die vielen unterschiedlichen Schausteller ist es dagegen der Höhepunkt mehrtägiger Arbeit. Unter anderem kennen drei Familien, die seit Jahrzehnten zum Bleiburger Wiesenmarkt gehören, genau diese Seite des Volksfestes.

1 / 2 Die Schwestern Monika und Silvia Pötscher (von links) © Steinmetz

Eine davon ist die Familie Pötscher. Ihr Schaustellerunternehmen wurde 1947 von Hubert Pötscher gegründet, seit 1993 führen seine Töchter Silvia und Monika den Betrieb. Für Monika Pötscher ist der Bleiburger Wiesenmarkt längst ein Fixpunkt im Jahr – und ein besonderer noch dazu.„ Die Atmosphäre ist etwas ganz Besonderes“, sagt sie. Was sie am Wiesenmarkt schätzt, ist das Ursprüngliche: Zelte auf der Wiese, Erdboden unter den Füßen und der Duft von Holzkohle. „Alleine der Geruch macht den Wiesenmarkt aus.“ Dazu kommen die Menschen, die jedes Jahr wiederkommen, oft mit der ganzen Familie.

© KK/EL Media Schwestern Silvia und Monika Pötscher

Dass die Fahrgeschäfte jedes Jahr wieder bereitstehen, ist allerdings mit enormem Aufwand verbunden. Bei den Pötschers müssen für den Wiesenmarkt mehr als 25 Anhänger transportiert werden. Treibstoff, Personal, Sicherheitsauflagen und Wartung gehören zum Alltag. „Es ist beinhart kalkuliert", sagt Pötscher. Und auch ein Autodrom bleibt nicht einfach über Jahrzehnte unverändert. Autos werden ersetzt, technische Teile erneuert, Planen ausgetauscht und Fahrgeschäfte laufend auf den neuesten Stand gebracht. Ein einzelnes, neues Auto kostet rund 7.000 Euro. Für die Besucher soll davon möglichst wenig zu merken sein. Sie sollen vor allem Spaß haben.

1 / 2 Das Autodrom der Familie Pötscher früher © KK/Privat

Dass Schaustellerleben mehr bedeutet als ein paar Wochenenden im Jahr auf einem Festplatz zu stehen, weiß auch Monika Riegler aus Klagenfurt. Ihre Familie ist seit mehr als 100 Jahren in der Branche, sie selbst seit über 30 Jahren am Wiesenmarkt. Bei ihr steht bereits die nächste Generation in den Startlöchern: Sohn Dominik und Tochter Jenny. Am Wiesenmarkt ist die Familie unter anderem mit drei Schieß- und Spielbuden und einem Kinderkarussell vertreten.

1 / 2 Monika Riegler ist seit über 30 Jahren am Wiesenmarkt © Markus Traussnig

Gerade die kleinen Buden seien für einen Volksmarkt wichtig. Plüschtiere, Geschicklichkeitsspiele und das gemeinsame Anfeuern gehören für Riegler zur Tradition. Denn auch wenn die großen Fahrgeschäfte die Blicke auf sich ziehen, machen die kleinen Angebote einen Markt erst vollständig. Für Riegler liegt der Reiz des Berufs auch im ständigen Wechsel. Alle paar Tage oder Wochen geht es in einen anderen Ort. Man trifft bekannte Gesichter wieder, ist draußen und verbringt viel Zeit mit Menschen. Eine besondere Verbindung hat ihre Familie zudem zu Bleiburg: Ihre Mutter Katharina Malle, bekannt als Werner Bergs „Schotzale“, war bis zu ihrem Tod 2017 als Schaustellerin am Wiesenmarkt.

© KLZ / Alexandra Pöcher Teddy und Gloria Rüdiger, die mittlerweile das Unternehmen führt, in ihrem Fahrgeschäft „Break Dance“

Eine weitere traditionsreiche Familie am Wiesenmarkt sind die Rüdigers aus Graz. Das Unternehmen wurde ebenfalls 1947 gegründet. Teddy Rüdiger übergab den Betrieb erst kürzlich an seine Tochter Gloria. Unter seiner Führung wuchs das Unternehmen stark. Mit bis zu sechs Fahrgeschäften war die Familie zeitweise unterwegs – nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland, der Schweiz, Italien, Luxemburg, dem ehemaligen Jugoslawien und sogar Irland. Heute führen Gloria Rüdiger und ihr Mann Christian den Betrieb mit zwei Fahrgeschäften weiter: dem „Break Dance“ und der Überschlagsschaukel „Sky Rocker“. Auch hier wächst die nächste Generation bereits in das Schaustellerleben hinein.

© Peter Rass Das Fahrgeschäft „Break Dance“

Doch bevor sich in Bleiburg die ersten Fahrgeschäfte drehen, müssen viele Hände zusammenarbeiten. Bei den Pötschers beginnt der Abbau nach dem letzten Markttag bereits am Dienstag um sechs Uhr früh. Drei Tage bleiben, um alles abzubauen, denn „drei Tage später sind wir bereits bei der nächsten Veranstaltung“. „Wir haben auch ein Top-Team, seit Jahren die Gleichen, und da weiß jeder, wo er anpackt“, erzählt Monika Pötscher. Auch das Wetter kann den geplanten Ablauf jederzeit verändern. Bei Sturm müssen die Schausteller sofort reagieren, Seile spannen und Anlagen sichern. Hitze, Regen oder Kälte gehören zum Berufsrisiko. Gleichzeitig müssen die Fahrgeschäfte technisch zuverlässig funktionieren.

1 / 2 Das Ringelspiel der Familie Pötscher heute © Helmuth Weichselbraun

Die Saison der Schausteller beginnt bereits mit den Faschingsveranstaltungen und reicht bis in den Herbst. Danach folgen Weihnachtsmärkte und Krampusläufe. Die vermeintlich freien Monate werden für Reparaturen, Wartungen und Renovierungen genutzt. Trotz aller Veränderungen bleibt für die Familien etwas gleich: die Freude daran, unterwegs zu sein. „Ich bin jeden Tag wo anders“, sagt Monika Pötscher. Genau diese Abwechslung mache den Beruf für sie aus.

Wenn am 4. September der Bleiburger Wiesenmarkt beginnt, werden die Besucher davon wenig sehen. Sie sehen die Lichter, hören die Musik und steigen in die Fahrgeschäfte ein. Hinter dem Vergnügen stehen jedoch Familien, die seit Generationen auf den Festplätzen Österreichs unterwegs sind – auch am Bleiburger Wiesenmarkt.