Im Seniorenhaus Menda in Hartberg gibt es seit Juli VR-Brillen für digitale Reisen. Für die 89-jährige Rosa Lesky eine tolle Möglichkeit, neue Orte zu entdecken.

Rosa Lesky und Pflegeassistentin Roswitha Grabner gehen schon seit ein paar Wochen gemeinsam auf Reisen – per VR-Brille

„Mit 17 Jahren war ich das letzte Mal in Zurüch“, erzählt die heute 89-jährige Rosa Lesky. Vor ein paar Wochen war sie wieder da, um die Eindrücke von damals aufzufrischen. Das Hartberger Seniorenhaus Menda musste sie dafür nicht verlassen. Seit Ende Juni verfügt man hier über zwei VR-Brillen des Oberwarter Unternehmens Vitablick, das bereits Anfang des Jahres mit seiner Demenz-Simulation für Aufsehen sorgte.

„Unser Hauptstandbein sind die digitalen Reisen, die wir mit Vitablick anbieten“, so Amadeus Linzer, Kopf des 2020 gegründeten Unternehmens. Mehr als 350 Einrichtungen habe man seitdem mit den Brillen ausgestattet. Wie gut das Produkt und die vielen Reisen ankommen, schildert auch Roswitha Grabner, Pflegeassistentin im Menda. Erst vor wenigen Wochen ist sie auf das neue Angebot eingeschult worden. Mittlerweile war sie mit rund 20 Bewohnerinnen und Bewohnern „unterwegs“, wie sie schmunzelnd bemerkt.

1 / 4 Zwei Brillen, ein Tablet und ein Katalog voller Reiseziele sind im Paket von Vitablick enthalten, das das Seniorenhaus Menda gebucht hat © KLZ / Moritz Weinstock

360-Grad-Videos echter Orte erleben

„Für mich ist es insofern toll, weil ich das am Tablet mitverfolgen kann und sehe, wo der Betreffende hinschaut“, berichtet Grabner. So könne sie die „Reisenden“ auch auf Dinge hinweisen und sie anleiten, den Kopf zu drehen, um die 360-Grad-Videos der Orte in Gänze zu erleben. Denn das Besondere ist, dass es sich hierbei um keine programmierten Welten handelt, sondern echte Aufnahmen realer Orte.

Der Katalog möglicher Reiseziele ist dick gefüllt: Vom Museumsbesuch bis zur Bergtour gibt es zahlreiche Videos, die im Schnitt ungefähr 10–15 Minuten lang sind. Um solche Reisen sicher zu gestalten, hat man bei Vitablick auch darauf geachtet, die jeweiligen Touren mit Hinweisen zu kennzeichnen. So rät man jemandem mit leichtem Schwindelgefühl beispielsweise von einer Bergtour ab.

1 / 3 Das Reiseangebot ist vielfältig und in mehrere Kategorien aufgeteilt © KLZ / Moritz Weinstock

Von Hartberg gemeinsam an den Gardasee

Bewohnerin Rosa Lesky ist aber nicht nur fit, sondern auch zu neugierig, um nicht auf Reisen zu gehen. Nur mit dem Element Wasser habe sie es nicht so. Beim Besuch der Kleinen Zeitung entscheidet man sich dennoch für den Gardasee. „Da war ich schon vier Mal“, so die 89-Jährige. Für Pflegerin Grabner ist ein Ausflug mit zwei Reisenden indes Neuland, denn es sei gar nicht leicht, zwei Personen zu finden, „die sich auf ein gemeinsames Thema einigen können.“

Nach kurzer Anpassung der Brillen geht es dann auch schon los. In wenigen Sekunden sitzt man am Lago di Garda, genauer: „An der Uferpromenade der bezaubernden Halbinsel Sirmione“ wie es bereits in der Reisebroschüre geschrieben steht. Als sitzender Beobachter bleibt einem zwar nur die Kopfbewegung in alle Himmelsrichtungen. Sie und die Erzählerstimme reichen jedoch aus, um für 12 Minuten weit weg zu führen.

1 / 2 Brille auf und ab an den Gardasee © KLZ / Moritz Weinstock

Schon jetzt ein beliebtes Angebot

Für Lesky sind die neu gewonnen Eindrücke sogar fast besser als die, die sie auf einer Busreise vor vielen Jahren sammeln konnte. „Einmal pro Woche irgendwo hinreisen“, würde ihr daher gut gefallen. Laut Grabner wolle man mit den Brillen aber auch besonders zurückgezogenere Bewohner ansprechen. Denn: „Es ist fast für jeden etwas dabei.“