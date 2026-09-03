Orstchef eröffnet Gesundheitszentrum feierlich und dreht es dann ab

Höchste Vertreter der Landespolitik und gleich zwei Bürgermeister eröffneten in Neumarkt 2025 ein Gesundheitszentrum. Nun untersagt der Ortschef die Nutzung der meisten Räume.

Das war im Mai 2025 eine prominente Polit-Parade zur Eröffnung: Vize-Landeshauptfrau Manuela Khom, Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (beide ÖVP), FPÖ-Klubchef Marco Triller, Scheiflings Ortschef Gottfried Reif und auch der Neumarkter Bürgermeister (beide ÖVP) kamen vor das Gesundheitszentrum von Wolfgang Auer zum Bandldurchschneiden. Es war ein Jubeltag für die Region: Man feierte die Eröffnung des ersten Primärversorgungsnetzwerks im Bezirk Murau mit Standorten in Scheifling und Neumarkt. Die Politik freute sich über die langfristige Sicherung der medizinischen Versorgung. Das Netzwerk deckt die Leistungen von drei Ordinationen ab. Vize-LH Khom bedankte sich: „Es war kompliziert, aber Doktor Auer ist immer wieder mit Lösungsmöglichkeiten zu uns gekommen. Das ist nicht selbstverständlich und dafür bedanke ich mich.“

Rund eineinhalb Jahre später wird der Umgang mit dem Pionierprojekt zur Provinzposse. Denn Khoms Parteifreund, der Bürgermeister der Marktgemeinde Neumarkt in der Steiermark Josef Maier, hat am 13. August 2026 einen Bescheid der Gemeinde unterschrieben, der dem örtlichen Standort des Gesundheitszentrums die „vorschriftswidrige Nutzung“ des Großteils der Räumlichkeiten des Hauses untersagt. Die Nutzung der Räume ist binnen vier Wochen nach Bescheidzustellung zu unterlassen. Gegen den Bescheid kann vor dem Landesverwaltungsgericht eine Beschwerde eingereicht werden, aufschiebende Wirkung hat sie nicht.

© KLZ / Josef Fröhlich Vize-Landeshauptfrau bedankte sich überschwänglich bei Wolfgang Auer

Wolfgang Auer betont auf Anfrage der Kleinen Zeitung: „Dieser Bescheid ist mir im Gesundheitszentrum nicht zugestellt worden. Ich gehe davon aus, dass bei uns rechtlich alles in Ordnung ist. Dass es so einen Bescheid gibt, kann ich mir angesichts der Überforderung des Bürgermeisters aber vorstellen.“ Selbiger wiederum will der Kleinen Zeitung zu dem Bescheid keine Auskunft geben, weil es sich um ein laufendes Verfahren handle. Auf die Frage, warum er das Zentrum zudrehen will, sagt er nur: „Sie haben ja den Bescheid, das steht so nicht drinnen.“

Behörde untersagt Nutzung von Wohnräumen

Die Crux: Das Gesundheitszentrum ist in einem Wohnhaus mit Ordinationsraum untergebracht, dessen Baubewilligung 1964 ausgestellt worden ist. Da sich nun aber Ordinationsnutzungen auch in die als Wohnraum bewilligten Zimmer ausgeweitet haben, handle es sich um eine vorschriftswidrige Nutzung. Sollte die Untersagung nicht abgewendet werden, bedeutet das, dass künftig statt 400 Quadratmetern nur noch 50 Quadratmeter für das Gesundheitszentrum zur Verfügung stehen. Das wiederum ist laut Auer undenkbar: „Wir haben in der Woche eine Frequenz von rund 700 Patienten. Das wäre undenkbar, das so aufrecht zu erhalten.“ Faktum sei aber auch, dass er als Allgemeinmediziner schon seit 1993 die gesamte Erdgeschoßfläche als Ordination genutzt hat: „Und das weiß jeder in der Gemeinde!“ Aktuell nutze das Zentrum auch nur das Parterre, im ersten Stock sei ein Massage-Angebot und Verwaltungsräume untergebracht.

© KLZ / Josef Fröhlich Neumarkts Ortschef Josef Maier, Mediziner Wolfgang Auer und Scheiflings Vizebürgermeister Gerhard Hörmann

Warum der Bürgermeister sich nicht um eine einvernehmliche Lösung mit Auer bemüht hat? Ob das Primärversorgungsnetzwerk nicht wichtig für die Gemeinde und ihre Bewohner ist? All diese weiteren Fragen, die sich aufdrängen, können wir in unserem Telefonat mit Ortschef Maier nicht klären. Er kommentiert kein laufendes Verfahren. In Neumarkt hallt der Dank von Vizelandeshauptfrau Khom nach: „Es war kompliziert, aber Doktor Auer ist immer wieder mit Lösungsmöglichkeiten zu uns gekommen. Das ist nicht selbstverständlich und dafür bedanke ich mich.“ Dr. Auer kann ihn an die Politik nun wohl eher nicht zurückgeben.