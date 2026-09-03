Stainz läuft wieder: Beim 36. Schilcherlauf treffen am Wochenende Sport, Musik und Schilcher aufeinander. In Gleinstätten wird zugleich „gezeggert“.

Laufen mit Aussicht: Die Schilcherlaufrunde führt durch Stainz und die weststeirische Landschaft – begleitet von Musik, viel Publikum und jeder Menge Stimmung

Moonlight-Blue mit rosa Aufschrift: Schon die heurigen Schilcherlauf-Leiberln fallen auf. „Nach 36 Jahren wird es irgendwann schwierig, eine Farbe herauszusuchen, die wir noch nicht gehabt haben“, schmunzelt Christian Skamletz, Chef des Organisationsteams. Am Samstag zieht sich das auffällige Blau wieder wie ein Band durch Stainz, wenn gelaufen, gewalkt und gefeiert wird. Zwischen 1900 und 2000 Starter erwartet Skamletz zum heurigen Schilcherlauf.

Für alle Leistungsstufen ist etwas dabei: vom Kinder- und Jugendlauf über 5,25 Kilometer, 10,5 Kilometer und Halbmarathon bis hin zu Nordic Walking. Die 5,25 Kilometer lange Runde wird wieder zur Freiluftbühne. Etwa alle 350 Meter warten eine Musikstation – von Schlager bis Heavy Metal – und mehrere Labestationen. „Es ist auf der ganzen Strecke was los“, sagt Skamletz. Kurz vor dem Ziel wartet die Schilcher-Schikane, danach das große Mehlspeisenbuffet. „Der Spaß regiert bei uns.“ Der Schilcherlauf startet bereits am Freitag mit Sterz- und Nudelfest, am Sonntag folgen Regenerationslauf und Läuferfrühstück.

© FC Sauzipf Die Vorfreude steigt: Das Organisationskomitee des Schilcherlaufs nach dem Markieren der Strecke – mit dem Schilcherlauf-Logo des FC Sauzipf

Wie schnell es auf der Stainzer Runde werden kann, zeigte Markus Bretterklieber vom Running-Team Lannach im Vorjahr eindrucksvoll: 15:33 Minuten für 5,25 Kilometer – Streckenrekord. Doch beim Schilcherlauf geht es längst nicht nur um Bestzeiten: Rund um die Strecke sorgen Musikstationen, Labestellen und die Schilcher-Schikane für Stimmung.

Zeggern: Vom Schaf zur Wolle

Nur wenige Kilometer weiter steht am 5. und 6. September im Schlosspark Gleinstätten das nächste Festwochenende an: Beim Zeggern trifft gelebte Volkskultur auf regionale Kulinarik und viel Musik. Im 24. Jahr dreht sich unter dem Motto „Vom Schaf zur Wolle“ vieles um Schafe, Handwerk und altes Wissen – mit Hütehunden, Schafrassen zum Kennenlernen, Live-Schafschur und traditioneller Wollverarbeitung.

Dazu kommen Musik, Kulinarik und Programm für die ganze Familie – getragen von 14 örtlichen Vereinen. So wird der Gleinstättner Schlosspark zwei Tage lang zur Bühne für Begegnung.

1 / 3 Die Zeggerngemeinschaft stimmt sich im Schlosspark Gleinstätten auf das Festwochenende ein: Am 5. und 6. September dreht sich heuer alles um das Motto „Vom Schaf zur Wolle“ © Die Zeggerngemeinschaft