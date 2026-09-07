Südkärntner Gemeinde plant die Erweiterung ihres Spielplatzes

Der öffentliche Spielplatz vor dem Gemeindeamt in Diex soll um eine Seilnetzkletterpyramide erweitert werden. Kostenpunkt: rund 19.000 Euro.

Großer Beliebtheit erfreut sich der öffentliche Spielplatz vor dem Gemeindeamt in Diex sowohl bei Kindern als auch Eltern. Daher soll die bestehende Anlage nun um ein weiteres Spielgerät erweitert werden. Konkret handelt es sich bei der geplanten Anschaffung um eine Seilnetzkletterpyramide. „Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 19.000 Euro“, berichtet Bürgermeister Anton Napetschnig (LFD) von dem Beschluss in der jüngsten Gemeinderatssitzung, den neben seiner Liste auch die ÖVP und SPÖ mitgetragen haben.

© KK/Gemeinde So soll die neue Seilnetzkletterpyramide aussehen

Um die Finanzierung stemmen zu können, wurde eine Kleinprojekteförderung beim Land Kärnten beantragt, bei der sich der Fördersatz in der Regel auf 50 Prozent der Gesamtkosten beläuft. Umgerechnet auf das angedachte Spielgerät wären das rund 9500 Euro. „Die Förderzusage ist aber noch ausstehend“, sagt Napetschnig, der sich bei der Pfarre Diex dafür bedankt, dass diese den für die geplante Erweiterung des Kinderspielplatzes erforderlichen Grund zur Verfügung stellt.