Ehemaliger Schüler übernimmt Leitung der Musicalschule Villach

Der Villacher Jakob Kofler übernimmt nach 25 Jahren die Leitung der Musicalschule von Gründerin Judith Schusser-Ortner.

Als Judith Schusser-Ortner vor kurzem bei der großen Musicalgala im Congress-Center Villach vor das Publikum trat, war es für sie ein besonderer Moment. 25 Jahre lang hatte sie die Musicalschule Villach geprägt, Kinder und Jugendliche begleitet und gemeinsam mit ihrem Team Generationen für Tanz, Gesang und Schauspiel begeistert. Diesmal bedeutete der Applaus auch Abschied. Die Gründerin übergab offiziell die Verantwortung an Jakob Kofler.

Ganz verschwinden wird die 65-Jährige allerdings noch nicht. Die beiden Kindergruppen begleitet sie noch bis zum Villacher Kinderfasching. „25 Jahre Verantwortung sind für mich genug. Für mich war wichtig, jemanden zu finden, der mit derselben Leidenschaft weitermacht“, sagt Schusser-Ortner. Mit Kofler ist dieser Nachfolger längst Teil der Geschichte der Schule.

© KK/Privat Judith Schusser-Ortner gründete vor 25 Jahren die Musicalschule und übergab die Leitung an Jakob Kofler, Schüler der ersten Stunde

Schüler erster Stunde übernimmt die Leitung

„Ich war auf den ersten Blick verliebt“, sagt er über seine ersten Erfahrungen mit der Musicalschule vor 25 Jahren. Auch während seiner weiteren Ausbildung blieb er der Bühne treu. Er studierte in Wien Chemie, Schauspiel am Kärntner Landeskonservatorium, absolvierte Ausbildungen im Bereich Tanzpädagogik und Jazz-Tanz und arbeitete als Schauspieler und Musicaldarsteller. Seit Jahren ist er zudem als Tanzlehrer und Choreograf selbstständig tätig.

1 / 2 Kofler steht nicht nur tänzerisch auf der Bühne, er spielt auch seit mehreren Jahren Mitglied der Villacher Faschingsgilde als Akteur © KK/Marta Gillner

Dass ausgerechnet ein Schüler der ersten Stunde nun übernimmt, macht den Abschied für Schusser-Ortner leichter. „Er ist da hineingewachsen und hat das mit der Muttermilch aufgesogen“, sagt sie. Neben der künstlerischen Arbeit wartet auf Kofler nun vor allem organisatorische Verantwortung. Termine müssen koordiniert, das Lehrerteam abgestimmt und neue Projekte entwickelt werden.

Mit dem Schulstart beginnt nun die erste Saison unter seiner Leitung. Am 18. September lädt die Musicalschule zum Schnuppertag. Danach richtet sich der Blick bereits auf den Villacher Kinderfasching, der seit über 20 Jahren tänzerisch begleitet wird. Kofler selbst wird weiter Tanz und Choreografie unterrichten, die Schauspielkurse gibt er jedoch zeitmäßig an eine Kollegin weiter.