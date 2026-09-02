Braune Schlieren sorgten für Aufregung, jetzt gibt es Entwarnung: Der braune Film am Furtnerteich war pflanzliches Material.

Braune Schlieren auf dem Furtnerteich in Mariahof bei Neumarkt sorgten Mitte August für Irritationen. Am Höhepunkt der Badesaison war sogar eine mögliche Verunreinigung des Wassers mit Kolibakterien vermutet worden. Nun liegen die Ergebnisse der Untersuchungen durch die Gewässeraufsicht des Landes Steiermark vor: Eine Belastung mit Kolibakterien konnte nicht festgestellt werden.

Die Gewässeraufsicht führte am 18. und 24. August Erhebungen und Probenahmen am Furtnerteich durch. „Es konnte dabei vor Ort kein ungewöhnliches Bild vorgefunden werden“, erklärt Thomas Battisti vom Referat Gewässeraufsicht und Gewässerschutz des Landes Steiermark. Bei dem braunen Film habe es sich um Algenschlieren beziehungsweise angeschwemmte Wasserpflanzenteile gehandelt.

© Kk Das Messergebnis seitens des Landes von der Probenentnahme am 18. August zeigt ausgezeichnete Wasserqualität

Eintrübung dürfte auf Wetter zurückzuführen sein

Die gemessenen Werte würden keine Auffälligkeiten zeigen. Besonders beobachtet werde die Entwicklung von möglicherweise giftigen Blaualgen, den sogenannten Cyanobakterien. Eine Massenentwicklung wurde bei den Untersuchungen nicht festgestellt. Die mittlere Blaualgenkonzentration lag bei 14,4 Mikrogramm pro Liter. Unter einem Wert von 20 Mikrogramm pro Liter sei von keiner Beeinträchtigung des Badebetriebs auszugehen, so die Gewässeraufsicht.

Die Eintrübung Mitte August dürfte damit vor allem mit den Wetterbedingungen in Zusammenhang gestanden haben: Der Sommer 2026 war von großer Hitze und wenig Niederschlag geprägt. Trotzdem habe sich die Entwicklung der Algen und die Nährstoffzusammensetzung des Furtnerteichs laut Battisti moderat gezeigt und in die Messreihen der vergangenen Jahre eingereiht.

Möglicherweise hätten auch Maßnahmen zur Reduktion der Nährstoffeinträge dazu beigetragen, die Wasserqualität und Badeeignung des Furtnerteichs trotz der außergewöhnlichen Bedingungen im Sommer auf einem verhältnismäßig guten Niveau zu halten, so der Gewässer-Experte.