Mord im Gefängnis: Einer der beiden Häftlinge war in der falschen Zelle

Der Mord im Klagenfurter Gefängnis legt offen, was das Problem im Strafvollzug ist. Es ist nicht die Bestrafung – es ist die Besserung.

Der 17-Jährige hat gestanden, die Tötung eines 19-Jährigen in der Justizvollzugsanstalt Klagenfurt scheint geklärt. Nur: Zur Tagesordnung kann man nicht übergehen. Ein Verbrechen dieser Dimension und Brutalität ist unbestritten ein Einzelfall, die Zustände in diesem Gefängnis aber sind kein Sonderfall. Seit Jahren häufen sich – unabhängig vom Standort – Berichte über untragbare Verhältnisse im Strafvollzug. Wobei die baulichen Probleme die überschaubarere Dimension sind. Man kann berechnen, was Sanierungen und Neubauten kosten, dann muss man sich für ein gesellschaftlich und politisch gewolltes Maß zwischen Luxus-Knast und dem Mindestniveau an Menschenwürde entscheiden.

Das eigentliche Problem am Strafvollzug ist nicht die Vergeltung, es ist das Bessern. 40 bis 50 Prozent der Menschen in Österreich werden nach der Haft rückfällig. Würde das Justizwesen nach den Regeln der Betriebswirtschaft funktionieren, müsste man fragen: In welchem anderen System schaut man zu, wie die Hälfte der Projekte scheitert? In Norwegen sind es nur 20 Prozent, die zu Rückfallstätern werden. Dort nimmt das Bessern einen stärkeren Stellenwert ein, als das Bestrafen. Man kappt die kriminellen Verbindungen der Häftlinge, lässt ihnen aber ein weites Fenster in die normale Welt offen; zu ihrer Familie, den gewohnten Ärzten etwa. Unterm Strich spart dieses System Geld – im Vollzug, für nachfolgende Resozialisierungsprojekte.

Will man diese Idee für Österreich diskutieren, sollte man nun nicht auf den geständigen 17-Jährigen blicken, sondern auf den getöteten 19-Jährigen. In einem zeitgemäßen Strafvollzug wäre er nie in dieser Zelle gelandet.