Alpe-Adria-Newsletter: Ein Traktor, zwei sinkende Jachten und drei Wale

Weil der nächste Ausflug nach Italien, Slowenien oder Kroatien bestimmt kommt: Neuigkeiten und Tipps aus unserem wöchentlichen Alpe-Adria-Newsletter.

Auch der heißeste Sommer der Messgeschichte konnte die Sehnsucht nach dem Meer nicht einbremsen. Wie jedes Jahr staute es sich auf den Straßen nach Italien und Kroatien. Heuer wurde es nicht nur für uns Geringverdiener im Urlaub eng, auch Superreiche drängten zusammen. In Sardinien wurde vom Overtourism der Super-Jachten gesprochen. Dicht an dicht ankerten die Luxusschiffe in den unter Naturschutz stehenden Buchten. Dreimal mehr, als erlaubt. Vielleicht wechselte Amazon-Boss Jeff Bezos deshalb vom Mittelmeer in die Adria und ankerte vor der Insel Mljet in Kroatien.



Wo viel Verkehr ist, bleiben Pannen nicht aus. Vor Jesolo sank eine 20-Meter-Jacht nach einem Brand, die gewaltige Rauchsäule hatte sogar Einfluss auf den Flugverkehr in Venedig. Verletzt wurde zum Glück niemand. Glück hatten auch der WAC-Boss, seine Gattin und ihre Gäste, auch sie mussten vor Triest vom brennenden Boot gerettet werden. Noch hat der Rekordsommer nicht aufgegeben, auch im September warten über 30 Grad und viel Sonne auf Adriaurlauber, denen ich eine pannenfreie Anreise und sichere Bootsausflüge wünsche.

Mit dem Traktor von Kärnten an die Adria

Tierarzt Hugo Kanz reiste mit einer Höchstgeschwindigkeit von 32 km/h in den Urlaub nach Medulin in Kroatien. Bei der Rückkehr nach Brückl versagten – nach 900 Kilometern – 15 Kilometer vor dem Ziel die Bremsen.

Drei Wale vor kroatischer Insel

Besondere Begegnung im Šibenik-Archipel: Vor der kleinen Insel Žirje wurden drei Wale beobachtet. Es dürfte sich um Finnwale, die zweitgrößten Tiere der Erde, handeln.

Österreicher fliegen auf Laibach

Der Airport Ljubljana wächst, auch dank zahlreicher Fluggäste, die aus Kärnten, der Steiermark und anderen Bundesländern anreisen. Jeder zehnte Passagier kommt aus Österreich, mehr als aus Italien oder Kroatien.

Liegen und liegen lassen in Grado

Autor Stefan Maiwald schreibt für die Kleine Zeitung regelmäßig über den Alltag in Grado. Diesmal berichtet er über den Ärger über belegte, aber nicht genutzten Sonnenschirmen und Liegen am Strand.

Größter Luxussegler der Welt vor Triest

Das größte Segelschiff der Welt, das mehr als 100 Passagieren Platz bietet, ankerte erstmals in Triest. Die Luxusreisen führen den schwimmenden „Orient Express“ nach Malta und Sizilien.

Bunte Seele der oberen Adria

Seit mehr als 60 Jahren erlebt Signora Milena, wie sich Caorle verändert. Geblieben sind die bunten Gassen, die Fischertradition und die Liebe zum Meer. Ein Streifzug durch eine Stadt, die mehr ist als ein Badeort.

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Wildkräuter prägen ihre Küche

In Raveo, mitten in der karnischen Bergwelt Friauls, kocht die Chefin des Restaurants Indiniò mit dem, was andere beim Spazierengehen übersehen. Bei Gloria Clama wächst ein Teil der Speisekarte praktisch vor der Haustür. Die Italienerin macht aus Wildkräutern, Heu und Erinnerungen große Küche.

Lost Places auf dem Weg nach Grado

Geheime Orte, große Geschichten und Dolce Vita: In St. Andrä im Lavanttal wird am Freitag ein ganz spezieller Reiseführer präsentiert. Die Kärntner Journalisten Georg Lux und Helmuth Weichselbraun haben sich als Insider für Unentdecktes im Alpe-Adria-Raum den Radweg von Villach bis Grado vorgenommen.