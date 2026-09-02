Vorgelegte Wiederherstellungspläne noch Mangelware

Die EU-Kommission wolle die EU-Länder dazu anregen, ihre Entwürfe für die nationalen Wiederherstellungspläne so bald wie möglich vorzulegen, "damit wir mit deren Prüfung beginnen und noch vor der Vorlage der endgültigen Pläne eine erste Bewertung vornehmen können", erklärte die zuständige Sprecherin der EU-Kommission am Mittwoch in Brüssel. Die Frist für die Vorlage der Entwürfe lief bis 1. September; neben Österreich haben laut Übersicht erst sechs EU-Länder vorgelegt.

© APA/THEMENBILD Neben Österreich erst sechs Länder mit Entwürfen