Deutschlandsberger SC rüstet sich für Cup-Kracher gegen den LASK

Der weststeirische Regionalligist fiebert dem Spiel des Jahres gegen den Double-Sieger und Champions League-Teilnehmer aus Linz entgegen.

Das bisher einzige Aufeinandertreffen der beiden Klubs liegt schon eine ganze Weile zurück. Am 26. August 1972 besiegte der LASK unter Trainer Otto Baric den Deutschlandsberger SC in der 2. Runde des ÖFB-Cups mit 5:3. Zwei Treffer für die Linzer erzielte der legendäre August „Gustl“ Starek.

Der mittlerweile 81-Jährige wird am Samstag, dem 5. September, wohl nicht nach Deutschlandsberg kommen, wenn es in der zweiten Runde des ÖFB-Cups zur Neuauflage dieses Duells kommt. Das offiziell 2000 Zuschauer fassende Koralmstadion wird dennoch aus allen Nähten platzen.

Match des Jahres

Für den Regionalligisten DSC ist das Match gegen den regierenden Double-Sieger und Champions-League-Teilnehmer das Spiel des Jahres. „Wir haben in den letzten Jahren zweimal gegen Salzburg und je einmal gegen WSG Tirol und den WAC gespielt. Dieses Spiel gegen den LASK ist aber noch einmal darüberzustellen“, freut sich DSC-Obmann Patrick Muchitsch über das Traumlos.

© KLZ / Robert Lenhard Das Branding im Koralmstadion ist bereits auf den ÖFB-Cup abgestimmt

Dementsprechend akribisch bereiten er und sein Team sich vor. „Wir haben mit den Planungen am Tag nach der Auslosung begonnen, die Organisation ist wesentlich aufwendiger als der normale Meisterschaftsbetrieb.“ Vor allem, was das Personal betrifft. Alle wichtigen Bereiche, von der Kantine bis zum Ordnerdienst, sind doppelt bis dreifach besetzt. Mit den Einlauf- und Ballkindern werden gut 100 Personen des DSC im Einsatz stehen, dazu kommen noch externe Dienstleister wie Security-Firmen.

Sicherheit im Fokus

Auf die Sicherheit von Spielern und Publikum wird bei einer Veranstaltung dieser Größenordnung besonderes Augenmerk gelegt. „Das Sicherheitskonzept ist eng mit der Behörde und Exekutive abgestimmt“, erklärt Muchitsch. Neben der Polizei sind auch Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rotem Kreuz vor Ort. Fan-Betreuer des LASK tragen dafür Sorge, dass sich die erwarteten 600 Anhänger aus Linz gut zurechtfinden.

© KLZ / Robert Lenhard Die Behelfstribünen sollen den Fans auch auf der Gegenseite eine gute Sicht aufs Spielfeld ermöglichen

Um ihnen eine gute Sicht aufs Spielfeld zu ermöglichen, wurden in den letzten Tagen behelfsmäßige Stehplatztribünen errichtet. Dorthin gelangen sie über einen eigenen Zugang direkt vom Busparkplatz am TDK-Gelände. Der Bus mit den Spielern des LASK wird beim Bundesschulzentrum parken.

Karten noch erhältlich

Apropos Verkehr: Im Bereich des Koralmstadions wird am Matchtag ein Einbahnsystem eingerichtet, Parkplätze für Pkw sind in der Umgebung genügend vorhanden. Dennoch empfiehlt sich eine frühe Anreise. Der Einlass beginnt um 13.30 Uhr, zwei Stunden vor dem Anstoß. Restkarten sind im Vorverkauf und an der Tageskasse erhältlich. Alle Infos dazu gibt es hier.