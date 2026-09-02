Kindergärten und Schulen: Das kommt auf die Steiermark zu

Von Schulassistenz und Suspendierungen bis zu Vorschulen und Wartelisten in Kindergärten: die Vorschau von Bildungslandesrat Hermann.

Am 14. September ist Schulbeginn in der Steiermark, das neue Kindergartenjahr beginnt ebenso (Sujet)

In weniger als zwei Wochen beginnt für 12.227 steirische Taferlklassler die Schule, rund 32.000 Kinder besuchen wieder den Kindergarten. Da wie dort waren für Bildungslandesrat Stefan Hermann (FPÖ) und Verwaltung einige Hürden zu beseitigen. Wo das gelungen ist und wo noch nicht, fasste Hermann am Mittwoch zusammen.

Kurzfassung: Die Warteliste beinhaltet noch 2023 Anmeldungen, 935 davon allein für Grazer Einrichtungen (Stand 30. August). Landesweit sollen 2026/27 noch 1022 zusätzliche Plätze in Krippen und Kindergärten entstehen.

Schulassistenz

Bei der Schulassistenz erwartet sich Hermann nach einigen Korrekturen heuer weniger Probleme. Bei den Sonderschulen hingegen müssen die vielen weißen Flecken auf der Landkarte erst geschlossen werden. In puncto sonderpädagogischer Förderbedarf ist mehr als eine Million Euro für Landespersonal reserviert. Die Rückkehr der Vorschulklassen wird an 14 Standorten passieren, mehr war wegen lokal zu geringer Schülerzahlen nicht möglich.

Hingegen stellt die begleitende Schulsuspendierung das Land nicht vor große Probleme, weil das bereits praktiziert wird. 226 Kinder und Jugendliche wurden im vergangenen Schuljahr suspendiert. Vier Dienstposten dafür werden nun vom Bund finanziert. Apropos Bund: Der Start des zweiten verpflichtenden Kindergartenjahres mit Herbst 2027 werfe noch sehr viele Fragen auf, so Hermann. Nicht nur die Steiermark harrt der Antworten aus dem Bildungsministerium.

Bei den Besprechungen im Bildungsministerium reden sie einen halben Tag über die gesunde Jause. — Stefan Hermann , Bildungslandesrat (FPÖ)

Das Kopftuchverbot für Unter 14-Jährige findet der freiheitliche Landesrat wenig überraschend „wichtig und richtig“. Damit die Lehrer bzw. die Schulleitungen beim Vollzug nicht alleine gelassen werden, stünden ihnen zwei Fachleute der Bildungsdirektion („Koordinationsstelle für Gewalt- und Radikalisierungsprävention“) bei Bedarf zur Seite.

Kindergärten: 25 Gruppen mehr

Zu den Details: Der Bedarf an Kindergartenplätzen wurde im letzten Betreuungsjahr landesweit übererfüllt. Bis Sommer 2027 sollen 25 zusätzliche Gruppen aufmachen. Dennoch ist gerade im Ballungsraum Graz der Aufholbedarf groß. 935 Anträge waren bis Ende August noch nicht positiv erledigt, wobei sich Eltern ja für mehrere Einrichtungen vormerken lassen können.

Kinderkrippen: 28 Gruppen mehr

Das Angebot lag im letzten Betreuungsjahr mit 33,1 Prozent minimal über dem „Barcelona-Ziel“ (Betreuungsplätze für mindestens 33 Prozent der Kinder). Im Laufe von 2026/27 sollen 28 zusätzliche Gruppen entstehen. Anreiz: Die Förderungen für den Ausbau sind seit Sommer gestiegen, am 21. September sind die Städte und Gemeinden wieder aufgerufen, ihre Projekte einzureichen.

Lehrer: keine Personalnot

Erfreulich: Die offenen Stellen für Lehrkräfte in der Steiermark sind großteils besetzt, ein Lehrermangel in der Steiermark ist heuer nicht in Sicht. Im Gegenteil: „2000 Personen haben gut 19.000 Bewerbungen abgegeben“, sagt Landesrat Hermann. Er wünscht sich eine bessere Steuerung, damit der Nachwuchs möglichst eine benötigte Fächerkombination studiert und weniger die beliebteste.