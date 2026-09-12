Älteste Bahn der Ennstaler Skiberge darf weitere 50 Jahre fahren

1960 ging die Tauern-Seilbahn in Haus im Ennstal in Betrieb. Nach einem fünf Jahre andauernden Behördenprozess wird heuer die Konzession nochmals verlängert.

„Wenn die Leute das erste Mal fahren, sind sie richtig begeistert", sagt Robert Grasegger, während er von Hand die bunte Kabine öffnet. Der Maschinist ist einer von sieben Personen, die für ein Unikat der Vier-Berge-Skischaukel zuständig sind. Während hier jährlich neue Seilbahnen aus der Taufe gehoben werden, pendelt die Tauern-Seilbahn seit 66 Jahren unermüdlich auf den Hauser Kaibling.

Und wird dabei kein bisschen müde – heute, wie auch in Zukunft, betont Maximilian Sampl (65). Sein Großvater Thomas Scharfetter legte als Pionier den Grundstein für die Erschließung des Hauser Kaiblings als Skiberg. Die von Scharfetter 1947 errichtete Materialseilbahn für seinen Tourismusbetrieb am Senderplateau baute er 1950 zum ersten Personenlift aus. 1960 entstand daraus die Tauern-Seilbahn. Sampls Eltern, Gertrude und Maximilian Sampl, bauten dann weitere Lifte rund um das Senderplateau.

1 / 3 Maschinist Robert Grasegger beim Öffnen der Bahn © KLZ / Veronika Höflehner

Eine quasi unzerstörbare Pendelbahn

Die Streckenführung der Tauern-Seilbahn – von der Talstation oberhalb des Hauser Ortszentrums bis zum Senderplateau – hat sich seit den Anfängen 1950 kaum verändert. Acht Personen finden in einer der vier bunten Kabinen Platz, an der Mittelstation heißt es aussteigen und in das Gegenstück der Pendelbahn einsteigen. So klein die Kabinen, so klein auch die Förderleistung: Rund 450 Personen fahren täglich mit der Bahn, „im Jahr kommen wir auf 25.000 bis 30.000 Fahrten“, so Sampl. Zum Vergleich: Die 8er-Gondel, die Hauptseilbahn auf den Hauser Kaibling, verzeichnet rund eine Million Fahrten.

Was in der heutigen Zeit altertümlich anmutet, hat nicht nur einen gewissen Charme, sondern ist auch quasi unzerstörbar, wie Sampl im Gespräch erklärt: „Im Gegensatz zu den heutigen Umlaufbahnen hält so eine Pendelbahn ewig.“ Während die Gondeln einer heute gängigen Umlaufbahn beim Abkoppeln jedes Mal einer Erschütterung ausgesetzt sind und dadurch die Abriebkörper stärker in Mitleidenschaft gezogen werden, verläuft eine Pendelbahn stabil am Seil.

Langwieriger Bewilligungsprozess

Das sei auch der Grund, warum die Tauern-Seilbahn heuer die lange erwartete Verlängerung der Konzession, also die Betriebsbewilligung, bekommt. Diese ist bei Pendelbahnen auf 50 Jahre ausgelegt, führt Sampl aus. 2021 hatte man den Prozess begonnen, sollte doch die Konzession 2022 auslaufen.

„Bis zur Entscheidung konnten wir die Bahn weiterführen und hatten dafür noch einiges zu erledigen.“ Während die sichtbaren Komponenten wie Kabinen und Stützen gleich bleiben, habe man zum Beispiel die Steuerung komplett erneuert. „Das läuft jetzt alles voll digital.“ Zieht man die vergangenen fünf Jahre ab, kann die Bahn nun 45 Jahre weiterfahren.

Die Unternehmensstruktur am Hauser Kaibling

Umbau wird lange kein Thema sein

Große Pläne für eine Erneuerung gibt es daher nicht. „Jetzt haben wir einmal keinen Stress. Die Bahn ist wirtschaftlich günstig und erfüllt den Zweck. Es gibt keinen Grund mehr, nachzudenken.“ Denn über eine etwaige Seilbahn direkt aus dem Ort auf den Hauser Kaibling haben sich in den vergangenen zehn Jahren viele in Haus den Kopf zerbrochen. 18 Varianten wurden durchgedacht, so Sampl, letztendlich legte man die Pläne aufgrund hoher Kosten und der schwierigen Zufahrt durch den eng bebauten Ortskern ad acta.

Bekannterweise wurden stattdessen in den vergangenen Jahren die Kaiblinggrat-Bahn und Senderbahn gebaut. „Bevor wir die Tauern-Seilbahn erneuern, kommt sicherlich ein Ersatz der 8er-Gondelbahn“, ist Sampl überzeugt. Geplant ist eine durchgehende Variante bis zum Senderplateau. Das Konzept stehe, noch sei die bestehende Bahn aber zu jung für einen Umbau.