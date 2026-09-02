Post aus Grado: Liegen und liegen lassen

Autor Stefan Maiwald lebt seit vielen Jahren in Italien. Für die Kleine Zeitung schreibt er regelmäßig über den Alltag in Grado.

Der Platz an der Sonne war das größte Gesprächsthema des Sommers. Leser S., einer von vielen, schrieb verzweifelt: „Es war heuer quasi unmöglich, kurzfristig einen Schirm am Hauptstrand zu bekommen. Wenn man dann allerdings am Strand war, waren viele Schirme unbesetzt. Wissen Sie, warum es zu dieser Diskrepanz kommt?“

Die Sache mit den Sonnenschirmen ist ein Dauerbrenner – selbst die Schwiegermutter des Autors, eigentlich die uneingeschränkte Herrscherin des Strandes und seit fünfzig Jahren unter dem gleichen Sonnenschirm (gleiche Nummer, gleiche Reihe), stand einmal kurz davor, ihren angestammten Platz zu verlieren; erst ihr furienhaftes Auftreten im Büro der Strandverwaltung konnte die Katastrophe verhindern. Den Luxus, in der Nebensaison Terror direkt vor Ort zu machen, haben aber die wenigsten Urlauber.

Flexibilität bewahren

Es gibt zwei Probleme: Erstens sind viele Sonnenschirme, vor allem in den begehrten Lagen, von Saisongästen belegt, die für den kompletten Sommer durchbuchen, aber meistens nicht den kompletten Sommer auch am Strand verbringen. Sie wollen sich halt die Flexibilität bewahren und immer dann kommen, wenn es ihnen passt. Schön, wenn man sich das leisten kann. Theoretisch können die Schirme, wenn man sie eine Zeit lang nicht nutzt, an die Strandverwaltung zurückgegeben werden; dafür erhält man eine Gutschrift fürs kommende Jahr, aber das ist den meisten Saisongästen zu kompliziert. Und sie verlieren ja damit genau die Flexibilität, die sie sich mit einer Saisonkarte erkauft haben.

Im Netz kursiert der Vorschlag, Leerstände zu überprüfen und zu melden (und gegebenenfalls mit Schirmverlust zu bestrafen), aber wie soll das funktionieren? Dauerkarteninhaber kommen manchmal nur ein oder zwei Stunden an den Strand, man müsste eine Überwachung von frühmorgens bis spät am Abend anordnen – unmöglich. Und es kann ja auch nicht der Sinn sein, Stammgäste zu kriminalisieren.

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Keine perfekt geölte Urlaubsindustrie

Das zweite und größere Problem wird an einer Luftaufnahme Grados deutlich. Im Westen liegt die Altstadt. Dort und um sie herum ballen sich die meisten Hotels. Der Hauptstrand beginnt aber weiter im Osten und erstreckt sich bis weit nach draußen. Die Hotels kämpfen um die begehrten Reihen 1 bis 150, um ihre Gäste nicht auf einen kilometerlangen Marsch zu schicken. Daher sind die Liegen mit diesen niedrigen Nummern praktisch sofort weg.

Es ist in Grado nicht so wie in Lignano und in Jesolo, wo viele Hotels in der ersten Reihe stehen und damit praktisch einen eigenen Strandabschnitt haben. Grado ist eben nicht für den Tourismus gebaut worden, sondern historisch gewachsen. Die Hotels kamen erst später. Das macht diesen Ort ja gerade so unverwechselbar.

Grado ist im Gegensatz zur Konkurrenz keine perfekt geölte Urlaubsindustrie. Dafür haben wir die malerische Altstadt mit ihren Kirchen und Ausgrabungen, die typischen Trattorien, die zauberhafte Lagune und echtes Leben auch in der Nebensaison – wie schon unsere weisen Großmütter sagten: „Man kann nicht alles haben.“