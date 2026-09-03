Glockner-Bergführer: „Da trafen sich zwei, die ego-infiziert sind.“

Jener ehemalige Bergführer, dessen Ausraster am Großglockner für Aufregung sorgte, meldet sich erstmals zu Wort. Er sieht zwei Menschen verantwortlich für den Vorfall. Sein Gegenüber bestreitet ein vorheriges Treffen.

„Man muss nichts schönreden, das kann man auch nicht. Das Video ist unvorteilhaft für mich“, sagt jener Mann, dessen Ausraster am Großglockner auf Video aufgezeichnet und mittlerweile 2,7 Millionen Mal im Internet abgerufen wurde. Wie berichtet, ermittelt nach dem Vorfall die Polizei in Osttirol wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit. Das auf Social Media verbreitete Video zeigt den Bergführer, wie er mit seiner Seilschaft an einer engen und ausgesetzten Stelle an einem polnischen Paar vorbeiziehen möchte – samt nachfolgenden Beschimpfungen und Gerangel am Grat.

Der Steirer ist mittlerweile nicht mehr Bergführer – und nimmt das mit gewisser Gelassenheit. „Das war nur ein kleiner Teil, eine Nebenbeschäftigung. Wenn eine Tür sich schließt, tut sich eine andere auf“, ihm tun vielmehr „die Menschen leid, die hinter dem Abzeichen stehen“.

Wen interessiert die Vorgeschichte? — Der Bergführer aus dem Glockner-Video

Die alleinige Verantwortung für den Zwischenfall will sich der Steirer aber nicht zuschreiben lassen. „Da trafen sich zwei, die ego-infiziert sind. Aber wen interessiert die Vorgeschichte, wie es zu dieser Szene kam?“, stellt er in den Raum – ohne konkreter werden zu wollen.

Der Filmer des Videos, ein erfahrener Alpinist aus Polen, der mit seiner Partnerin am Glockner war, sagt hingegen, dass man den Bergführer zuvor nicht getroffen hatte. „Wir waren alle im gleichen Gebiet unterwegs, aber erst am Gifpel trafen sich unsere Gruppen“, erklärte er in einer schriftlichen Stellungnahme. Auch später, als man offenbar in der gleichen Hütte übernachtet habe, gab es kein Aufeinandertreffen.