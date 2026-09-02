Klage zu europäischen Klimazielen scheitert vor EU-Gericht

Eine Klimaklage von zwei Umweltorganisationen ist vor dem Gericht der Europäischen Union gescheitert. Es wies die Klage am Mittwoch in Luxemburg ab und gab damit der EU-Kommission Recht. Die Organisationen Climate Action Network Europe (CAN) und Global Legal Action Network (Glan) wollten erreichen, dass die EU ihre Klimaziele für 2030 verschärft. Vor der Klage riefen sie vergeblich die EU-Kommission dazu auf, nationale Klimaziele für die Mitgliedsländer bis 2030 zu erhöhen.

© APA/dpa Eine Verschärfung der Klimaziele scheint in der EU nicht zu kommen