Warum Kronprinzessin Ingrid Alexandra schon jetzt historisch ist

Norwegens künftige Königin soll der Monarchie ein junges, vielversprechendes Antlitz geben: Der Druck auf die 22-Jährige wächst beträchtlich.

Zeiten der Herausforderungen und des Umbruchs im norwegischen Königshaus: Für Ingrid Alexandra hat der Ernst des Lebens spätestens jetzt begonnen: Die erst 22-Jährige ist frischgebackene Kronprinzessin, nachdem ihre Eltern – König Haakon VIII. und seine Ehefrau Königin Mette-Marit – nach dem Tod von König Harald den Thron übernahmen.

Als ihr Vater nun im Storting, dem norwegischen Parlament, seinen Eid auf die Verfassung ablegte, war sie mit ernster Miene an seiner Seite. Auf der fortan Ersten in der Thronfolge lasten nun erhöhte Erwartungen, schon jetzt ist sie ein Fall für die Geschichtsbücher: Ingrid Alexandra ist die erste weibliche und direkte Thronfolgerin Norwegens seit 614 Jahren. Wenn sie eines Tages ihrem heute 53-jährigen Vater nachfolgt, wird sie Norwegens erste regierende Monarchin seit Königin Margarethe I., die bis 1412 regierte, sein. Erst seit einer Gesetzesänderung 1990 spielt das Geschlecht für die Thronfolge keine Rolle mehr.

© AP/Lise Åserud Norwegens Kronprinzessin Ingrid Alexandra mit ihrem Vater, König Haakon VIII.

2025 trat Ingrid Alexandra nach ihrer 15-monatigen Militärausbildung in Australien ein Studium der internationalen Beziehungen und politischen Ökonomie an – nun kehrte sie zum Studieren nach Oslo zurück. Die wahren Herausforderungen warten ohnehin zu Hause: Ihre Mutter Mette-Marit (53) unterzog sich einer Lungentransplantation und konnte an der Vereidigung nicht teilnehmen.

Da ist aber noch ein weiterer Schatten: Die Königsfamilie steht wegen der strafrechtlichen Verurteilung von Mette-Marits Sohn und Ingrid Alexandras Halbbruder Marius Borg Høiby (29) unter Druck: Gift für die Monarchie und Wasser auf den Mühlen der Republikaner. Im Rampenlicht stehend damit umzugehen, ist ein schwieriges Unterfangen. Das Verhältnis von Ingrid Alexandra und ihrem Halbbruder wird als eng, nun aber als emotional zerrissen beschrieben. Wesentlich einfacher dürfte es mit ihrem jüngeren, stillen Bruder Sverre Magnus (20) sein.

König, vor allem aber Opa

In eher raren Interviews betont sie den Respekt vor ihrer künftigen Aufgabe, hielt aber auch fest: „Ich schätze mich glücklich, in einer Familie aufgewachsen zu sein, in der wir uns gegenseitig herausfordern und in der wir Raum zum Lachen haben – und auch für Traurigkeit.“ Ihr Großvater gab Ingrid Alexandra auf dem Weg zur Königin, die sie einmal sein wird, royales Rüstzeug mit: Für sie war er allerdings nie nur der Monarch, sondern vor allem „Opa Harald“.

© IMAGO Ingrid Alexandra mit ihrer Mutter Mette-Marit

Die norwegische Öffentlichkeit scheint ihr derzeit zumindest ein Quantum an Privatsphäre zu lassen: Ingrid Alexandras Auftrag ist es, sich als junge Frau in die neue Rolle hineinzufinden. Bei der Armee hatte sie in einem Pionierbataillon im hohen Norden des Landes übrigens ganz andere Aufgaben: Dort stand sie unter anderem als Schützin auf einem Schützenpanzer.