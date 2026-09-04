In den USA sollen nun Drohnenschwärme den Regen machen

Im dürregeplagten US-Westen sucht man zunehmend auch nach unorthodoxen Methoden gegen die große Wasserknappheit. Als großer Hoffnungsträger gilt das Start-up Rainmaker, das mit Drohnen Wolken impft.

Am Great Salt Lake zeigt sich die ganze Misere der US-Westküste wie an kaum einem anderen Ort. Der See im Norden von Utah hat seit den 1980er-Jahren mehr als die Hälfte seines Volumens eingebüßt, die vom Wasser bedeckte Fläche ist von 4500 auf 2500 Quadratkilometer gesunken. Dort, wo einmal das Wasser blau schimmerte, liegt nun ein rissiger Sandboden.

Der Wasserverlust hat sich in den letzten Jahren erheblich beschleunigt. Weil in der Region schon seit Jahren viel zu wenig Regen fällt, wird für die Landwirtschaft immer mehr Wasser aus den drei den See speisenden Flüssen abgeleitet, gleichzeitig verdunstet das Wasser in den immer heißeren Sommern in nie gekanntem Ausmaß. Hydrologen schließen nicht aus, dass der Great Salt Lake ohne ein massives Eingreifen in den kommenden fünf bis zehn Jahren komplett verschwunden ist.

© Rainmaker Der Vorteil des Wolkenimpfens mit Drohnen liegt in der Skalierbarkeit. Mit Drohnenschwärmen lassen sich viel größere Gebiete abdecken als mit Flugzeugen

Das Ausmaß der Dürre, von der die Farmer der Region genauso betroffen sind wie Industriebetriebe oder Skigebiete, hat an der Westküste ein neues Gefühl der Dringlichkeit erzeugt. Regierungen, Wasserversorger und die Privatwirtschaft stecken mittlerweile viele Millionen Dollar in Projekte, mit denen auf künstlichem Weg Regen oder Schnee erzeugt werden soll. „Jeder hier sucht nach zusätzlichem Wasser“, sagt Jonathan Meyer, der als Klimaforscher an der Utah State University lehrt, gegenüber der „New York Times“.

Regen machen mit Drohnenschwärmen

Als großer Hoffnungsträger der Branche gilt derzeit das kalifornische Start-up Rainmaker mit seinem erst 26-jährigen Chef Augustus Doricko. Das Unternehmen setzt dabei auf das sogenannte Wolkenimpfen, ein im Prinzip schon seit Jahrzehnten bekanntes Verfahren, bei dem Silberjodid oder andere eingebrachte Partikel vereisen und dann als Niederschlag zu Boden fallen. Anders als bei früheren Versuchen lässt Rainmaker aber keine Flugzeuge durch die Wolken fliegen, sondern lässt das Silberjodid durch Drohnen ausbringen. Laut dem Unternehmen ist der Ansatz nicht nur kostengünstiger und weniger gefährlich, sondern vor allem auch viel besser skalierbar. In weiteren Ausbaustufen könnten Hunderte von Drohnen radarunterstützt Jagd auf zu impfende Wolken machen, die dann vor allem im Winter in den Bergen langfristige Schneedepots schaffen.

© Rainmaker Rainmaker-Chef Augustus Doricko (r.) ist erst 26. Im Vorjahr musste er sich gegen Anschuldigungen wehren, sein Unternehmen wäre für tödliche Überschwemmungen verantwortlich

Dass die oft skeptisch betrachtete Methode funktioniert und auch tatsächlich größere Niederschlagsmengen produziert, will Rainmaker Ende August in Alaska bewiesen haben. Dort sollen in drei Stunden 72 Millionen Liter Niederschlag gefallen sein, die Menge würde reichen, um den Bedarf von 230.000 Menschen einen Tag lang zu decken. Bisher galt es als schwierig bis unmöglich zu messen, wie viel Regen oder Schneefall durch das Impfen von Wolken entstanden ist und welche Menge an Niederschlag ohnehin zu Boden gegangen wäre. In Alaska konnte Rainmaker laut eigenen Angaben den Niederschlag aber genau den Flugbahnen der eingesetzten Drohnen zuordnen.

Im Visier von Verschwörungstheoretikern

Experten schreiben dem Regenmacher-Start-up dementsprechend großes Potenzial zu. „Rainmaker macht eine Menge an sehr interessanten Sachen“, sagt Katja Friedrich, die sich als Professorin an der Universität Colorado Boulder mit der Mikrophysik von Wolken auseinandersetzt, zur „Washington Post“. Gleichzeitig stoßen das Unternehmen und sein junger Gründer aber auf massive Skepsis. Die Idee, das Wetter zu manipulieren, sorgt bei vielen US-Bürgern für Unbehagen, in zehn Bundesstaaten ist das Wolkenimpfen verboten.

Als es im Juli 2025 im Texas Hill Country zu tödlichen Überschwemmungen kam, wurde Rainmaker zur Zielscheibe von Verschwörungstheoretikern. Es hagelte Vorwürfe und Anschuldigungen, die prominente frühere US-Abgeordnete Marjorie Taylor Greene kündigte einen Gesetzesentwurf an, nachdem sie zuvor in den Sozialen Medien gefordert hatte, dass kein Unternehmen jemals das Wetter manipulieren dürfe. Wissenschaftlern zufolge ist es jedoch unmöglich, dass die damals zwei Tage zuvor in 100 Kilometern Entfernung von Rainmaker durchgeführte Wolkenimpfung verantwortlich für die Katastrophe mit 111 Toten war.

Doricko, der auch vom umstrittenen Tech-Milliardär Peter Thiel unterstützt wird, kämpft seither darum, die Fakten in den Vordergrund rücken. „Ich kann garantieren, dass es keine Überschwemmungen oder tödliche Folgen gibt“, beteuert der Rainmaker-Chef. „Diese Technologie hat sehr gut dokumentierte physikalische Grenzen.“