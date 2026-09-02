Streit mit Mithäftling (19) ist in der Nacht auf Dienstag eskaliert. 17-Jähriger würgte sein Opfer und tötete es dann mit einer Rasierklinge.

Jener 17-Jährige, der in der Nacht auf Dienstag in der Justizanstalt Klagenfurt einen Mithäftling (19) getötet hat, hat in seiner Einvernahme ein Geständnis abgelegt. „Der Beschuldigte ist bezüglich des Mordvorwurfs geständig“, sagt Christian Pirker, Sprecher der Staatsanwaltschaft (StA) Klagenfurt.

In seiner Einvernahme am Dienstagnachmittag hat der 17-Jährige angegeben, dass er vom 19-Jährigen wiederholt verbal bedroht worden sei. In der Nacht auf Dienstag ist der Streit dann eskaliert und es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei habe der 17-Jährige sein späteres Opfer bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt, so StA-Sprecher Pirker. Danach habe er dem 19-Jährigen mit der Klinge eines Einwegrasierers tödliche Schnittverletzungen am Hals zugefügt.

Mutter mehrfach bedroht

Die beiden jungen Männer waren seit 7. August gemeinsam in einer Zelle der Justizanstalt Klagenfurt untergebracht. Der 19-Jährige verbüßte eine Haftstrafe wegen Vermögensdelikten. Der nunmehr des Mordes Beschuldigte wurde am 7. August festgenommen, wegen Verdachts der Brandstiftung und der gefährlichen Drohung. Er soll seine Mutter mehrmals mit einem Messer bedroht haben. Am Tag nach seiner Festnahme wurde über den 17-Jährigen die Untersuchungshaft verhängt.

In dieser wird er nach der Tötung seines Mithäftlings weiterhin bleiben. Die Ermittlungen gegen ihn werden um den Mordvorwurf ausgeweitet. Bis zu der Bluttat waren der Justizanstalt, nach bisherigen Erkenntnissen, keinerlei Meldungen über tätliche Auseinandersetzungen zwischen den beiden Häftlingen bekannt. Das Justizministerium hat eine interne Untersuchung des Vorfalls angekündigt.

Für den 17-Jährigen gilt bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung.