Der rüstige Thailänder Sawang Janpram zeigte mit 106 Jahren bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften im südkoreanischen Daegu groß auf. Er hat viel über Fitness, Sport im Alter und die richtige Lebenseinstellung zu erzählen.

Die (ziemlich) Alten legen gehörig vor: Vor einiger Zeit schrieben wir hier über die 99-jährige US-Mathematikerin Joan Birman, die ein jahrzehntelang ungelöstes wissenschaftliches Rätsel im Feld der „Knotentheorie“ lösen konnte. Dann wagte eine unerschrockene 97-jährige Britin einen Husarentritt im wahrsten Sinne des Wortes: Betty Bromage brach ihren eigenen Weltrekord als älteste „Wingwalkerin“ der Welt, indem sie sich tollkühn auf die Tragfläche eines fliegenden Doppeldeckers schnallen ließ.

Nun staunt die ganze Welt über Sawang Janpram: Der 106-jährige thailändische Athlet war ältester Teilnehmer der Leichtathletik-Weltmeisterschaften im südkoreanischen Daegu. Eben dort gewann er nach dem Titel im Diskuswurf eine zweite Goldmedaille im Speerwurf – bei bis zu 33 Grad Celsius (“Es war ein bisschen warm, aber es geht!“) und nach einigen regenbedingten Unterbrechungen.

1 / 2 Janpram bei einem Laufbewerb © IMAGO/Yonhap News

Nicht zuletzt beim Diskuswurf zeigte Janpram bei den World Masters Athletics Championships historisch auf: Er schleuderte die ein Kilogramm schwere Scheibe 7,59 Meter weit – das ist Weltrekord für Amateurwettkämpfe in seiner Altersklasse. Damit übertraf er den bisherigen Rekord um neun Zentimeter und gewann Gold in der – für ihn eingerichteten – Gruppe der Über-105-Jährigen. Den 400 Gramm schweren Speer brachte er im Daegu-Stadion vor großem Publikum und unter – bei seinen Auftritten stets aufbrandendem – Jubel auf exakt 10,04 Meter (Weltrekord in der Altersklasse über 100: 12,42 Meter).

© IMAGO Janpram beim Diskuswurf

Besondere Beachtung finden in aller Welt die Gedanken des rüstigen Athleten zu aktivem Altern, Gesundheit und Gemeinschaft: „Sport macht unser Leben besser, und wir lernen Freunde kennen, die ebenfalls Sport treiben. Unser Dasein wirkt dadurch lebendiger, und wir fühlen uns zu Hause nicht einsam“, betont Janpram. Für ihn selbst hatte seine sportliche Entwicklung nur positive Effekte: „Durch den Sport bin ich stark und gesund geworden. Außerdem regt körperliche Betätigung den Appetit an, sodass man sich auch gut ernährt.“ Über allem stehe für ihn im Leben eine „ruhige, positive Geisteshaltung“.

Das Besondere an Janpram: Der Thailänder – die durchschnittliche Lebenserwartung liegt in seiner Heimat bei nur 72 bis 74 Jahren – begann erst mit stolzen 80 Jahren mit Sport. An Wettkämpfen nahm er erstmals mit erstaunlichen 97 Jahren teil. Und seitdem sammelt er Trophäen: Er hat bei Wettkämpfen der „Masters“-Klasse inzwischen mehr als 60 Medaillen gewonnen. Bei den World Masters Games holte er neben Diskus- und Speerwurf auch schon Gold im 100-Meter-Sprint sowie im Kugelstoßen.

Strikter Tagesablauf

Für den 106-jährigen Sportler Sawang beginnt der Tag üblicherweise um 5:30 Uhr. Er frühstückt meist zwei gekochte Eier sowie Gemüse und Obst. Gegen 6 oder 7 Uhr ist er bereits am Strand oder im örtlichen Stadion in der Nähe seines Zuhauses in der Provinz Rayong im Osten Thailands unterwegs.

Die späten, aber anhaltenden sportlichen Erfolge sind nicht zuletzt auch im Familienverband zu suchen: Am Spielfeldrand des Daegu-Stadions stand an der Seite von Janpram seine Tochter Siripan, sie ist selbst im thailändischen Senioren-Leichtathletikverband aktiv und zarte 74 Jahre jung.

Sie nahm ihren Vater, bevor sich dieser dem sportlichen Wettmessen stellte, regelmäßig zu ihren Wettkämpfen mit: „Ihm gefiel die Atmosphäre, weil er neue Freunde finden und neue Leute kennenlernen konnte. Er sah, dass die Athleten, obwohl 60, 70 oder 75 Jahre alt, immer noch aktiv mitmachen konnten“, erzählt Siripan. Und ihr Vater scheint noch lange nicht genug zu haben.