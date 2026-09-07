Gerhard Koch: „Die Queen hat mich indirekt zum ORF gebracht“

Gerhard Koch : Meine Großeltern hatten früh einen Fernseher. Da habe ich das Kinderprogramm mit Kasperl und Pezi schauen dürfen.

Wann sind Sie das erste Mal mit dem Fernsehen in Kontakt gekommen?

Da hatten Sie aber noch keine Ambitionen, selbst beim Fernsehen zu arbeiten?

Es begann 1969, als Queen Elizabeth in Piber zu Gast war. Ich war acht Jahre alt und eines der wenigen Kinder mit dem „Union Jack“, weil die Flagge viel schwerer zu zeichnen war (lacht). Leider hat mir Prinzessin Anne den Blick auf die Queen verdeckt. Dort hatte ich erstmals persönlich Kontakt zu ORF-Journalisten, von ihnen ging eine besondere Ausstrahlung aus: Günther Ziesel und Peter Niedetzky, der kurz darauf die Mondlandung kommentierte. Indirekt hat mich also die Queen zum ORF gebracht.