Gerhard Koch: „Die Queen hat mich indirekt zum ORF gebracht“
Mit Ende des Jahres geht ORF-Landesdirektor Gerhard Koch in Pension. Uns hat der Weststeirer von seinen ersten Berührungspunkten mit dem Fernsehen, großen Stars und seinem Lebensinhalt Musik erzählt.
Wann sind Sie das erste Mal mit dem Fernsehen in Kontakt gekommen?
Gerhard Koch: Meine Großeltern hatten früh einen Fernseher. Da habe ich das Kinderprogramm mit Kasperl und Pezi schauen dürfen.
Da hatten Sie aber noch keine Ambitionen, selbst beim Fernsehen zu arbeiten?
Es begann 1969, als Queen Elizabeth in Piber zu Gast war. Ich war acht Jahre alt und eines der wenigen Kinder mit dem „Union Jack“, weil die Flagge viel schwerer zu zeichnen war (lacht). Leider hat mir Prinzessin Anne den Blick auf die Queen verdeckt. Dort hatte ich erstmals persönlich Kontakt zu ORF-Journalisten, von ihnen ging eine besondere Ausstrahlung aus: Günther Ziesel und Peter Niedetzky, der kurz darauf die Mondlandung kommentierte. Indirekt hat mich also die Queen zum ORF gebracht.
Ihren ersten Auftritt hatten Sie im Radio?
Ich war Mitglied der mittelprächtigen Band „Capo Textile“. Wir hatten einen Plattenvertrag bei CBS und durften unsere erste Single auf Ö3 präsentieren. Der Text ging „Wir beide ganz allein im All, küssen uns im freien Fall“ – da hatten wir noch keine Ahnung von Schwerelosigkeit (lacht). Martina Rupp und Walter Gröbchen haben uns interviewt, aber niemand wollte reden, da musste ich als Bassist herhalten. Die Übersetzung unseres Bandnamens habe ich damals aber nicht verraten: Fetzenschädel!
Durch die Band fanden Sie Ihr privates Glück?
Während einer Fahrt im legendären Roten Blitz der GKB hat mich meine spätere Frau Uschi angesprochen, ob ich ihr eine Platte verkaufen würde. Sie war die beste Freundin unserer Sängerin, trotzdem habe ich die 40 Schilling dafür kassiert. Etwas später sind wir miteinander ausgegangen.
Musik hatte immer eine große Bedeutung für Sie?
Ich war schon in meiner Jugend musikalisch retro. Aber ich kann mich noch genau erinnern, als ich das erste Mal Bruce Springsteen hörte. Bei bedecktem Wetter konnte man Radio Luxemburg bis Rosental empfangen. Dafür habe ich mir extra eine Antenne aus zehn Metern Kupferdraht gebastelt. Später hat mir jemand gesagt, die war völlig nutzlos (lacht). Auf Mittelwelle habe ich unbemerkt Europawelle Saar eingestellt. Da spielten sie gerade „Badlands“, das war aufregend. Vor ein paar Jahren habe ich Springsteen erstmals live im Happel-Stadion gesehen. Ich war genau so beeindruckt wie damals.
Hatten Sie einen Wunschberuf als Kind?
Ich wollte etwas mit Bühnencharakter machen, Showmaster Hans-Joachim Kulenkampff hat mir immer getaugt. Mit 15 war es Musiker. Schließlich war es mein Ziel, Moderator im Bereich Unterhaltungsradio zu werden. Weil kein Platz frei war, bin ich beim aktuellen Dienst gelandet.
Nach 27 Jahren in der Leitung des ORF Steiermark gehen Sie Ende des Jahres in Pension. Wie geht es Ihnen damit?
Damit kann ich gut umgehen. Ich weiß, dass ich für die Öffentlichkeit an Bedeutung verliere, aber ich bin kein hierarchisch denkender Mensch. Ein Leitspruch von mir ist: Friedhöfe sind voll von unersetzlichen Menschen. Ich habe meine Führungsrolle teamorientiert angelegt und immer im Dienst der Sache entschieden. Das durchzuhalten war in 27 Jahren oft auch anstrengend.
Im Jänner 2027 wird Sigrid Hroch Landesdirektorin.
Dass meine Nachfolgerin aus meinem Team kommt, freut mich. Ich war immer für eine hausinterne Bestellung. Es spricht ja auch für die bisherige Arbeit, wenn jemand aus dem eigenen Führungsteam ausgewählt wird.
Zur Person
Sie sind bekennender Sturm-Fan. Wie gelang es Ihnen, in Sportberichten neutral zu bleiben?
Das gehört zur Professionalität. Aber es gibt einen Mitschnitt vom Cup-Sieg 1996 von Sturm Graz, in dem Robert Seeger und ich nach dem Schlusspfiff live auf Sendung einklatschen. Wir hatten nicht bemerkt, dass wir gefilmt wurden. Das wiederum spricht nicht für Objektivität (lacht).
An welche Interviewpartner erinnern Sie sich gerne?
Ivica Osim und Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger sagte er mir einmal, ich darf ihm fünf Fragen stellen. Als ich bei der sechsten angelagt war, meinte er nur: „In Mathe woarst du net der Beste?“ und ist gegangen. Helmut Kohl durfte ich auch interviewen und hier im Gestüt Piber traf ich 1991 Box-Champion George Foreman, der von einem Sponsor einen Lipizzaner geschenkt bekam.
Wie schätzen Sie die Entwicklung des Bezirks Voitsberg ein?
In meiner Jugend gab es Glas, Kohle und die Junior-Werke. Mit Ausnahme von Glas ist kaum mehr etwas davon da. Für den Bezirk wurde aber eine neue Perspektive eröffnet. Mir fehlt die Wertschätzung für die Leistung des ehemaligen GKB-Vorstandsdirektors Peter Prochaska. Er hat den Grundstein für das Freizeitzentrum Piberstein und den Golfclub in Maria Lankowitz gelegt.
Wo ordnen Sie den Bezirk Voitsberg steiermarkweit ein?
Das Weinland oder Schladming sind super, aber bei uns gibt es eine Vielfalt, die sucht man anderswo. Man kann wandern, radeln, skifahren, golfen, hat die Kultur und die Kulinarik. Dafür braucht es mehr Wertschätzung. In den letzten 40 Jahren war ich ein Wochenend-Rosentaler, da war ich immer in kurzer Zeit erholt. Ich freue mich schon, wenn ich in der Pension wieder Vollzeit hier bin. Mir wird nicht langweilig.