Graz99ers: In der Königsklasse wartet die „Crème de la Crème“

Am Donnerstag beginnt die neue Saison in der Champions Hockey League. Aber wie funktioniert die Meisterklasse des Eishockeys eigentlich?

Rein darf in die Königsklasse nur, wer sich sportlich bewiesen hat. 2014 wurde die Champions Hockey League als höchster Pokalbewerb Europas ins Leben gerufen, um die beste Vereinsmannschaft des Kontinents zu küren. Und über die Jahre hat sich auch die Meisterliga auf dem Eis entwickelt. Es mag kein Zufall sein, dass man sich dabei auch und oft am „Vorbild“ der UEFA Champions League im Fußball Anleihen genommen hat. Und doch gibt es Unterschiede, denn der Eishockey-Sport ist nicht wie der Fußball in einem europäischen Verband wie es die UEFA ist, organisiert.

Die „Champions Hockey League“ wurde erst 2013 in der Schweiz gegründet und ist eine Aktiengesellschaft. Die Vorläufer waren die „Nordic Trophy“, die ab 2006 in Skandinavien mit je vier Klubs aus Schweden und Finnland vor Saisonbeginn gespielt wurde. Aufgrund des Erfolges wurde die Trophy immer größer. Ab 2010 waren auch Klubs aus der Schweiz, Norwegen, Tschechien und Österreich dabei, die „European Trophy“ war geboren. Aus ihr entstand die CHL, bis heute sind die sechs „Gründernationen“ die größten Aktionäre, halten über ihre Klubs 63 Prozent der Anteile. Und als eine der „Aktionärsliegen“ erhält die österreichische Liga drei Plätze in der CHL – so sind 18 der 24 verfügbaren Tickets schon vergeben. Ein Platz ist für den Titelverteidiger bestimmt, dessen Herkunftsliga dadurch einen weiteren Startplatz bekommt. Die restlichen fünf Vereine kommen aus je einer der fünf nationalen Partnerligen, damit ist garantiert, dass zumindest Klubs aus elf Nationen dabei sind.

Aus Österreich haben sich dieses Jahr neben Meister Graz auch der KAC und Red Bull Salzburg, die sozusagen „Stammgäste“ der CHL sind, qualifiziert. Die CHL fungiert auch als Nachfolger diverser voriger Europacups, die den Namen „European Cup“ (19966–1997), „European Hockey League“ (1997–2000) oder „European Champions Cup“ (2005–2008) trugen.

Jedes Ergebnis zählt

Das neue System mit 24 Klubs ähnelt dem des Fußballs: Die Vereine werden in vier Töpfe aufgeteilt, jedes Team spielt gegen jeweils zwei Teams aus den drei anderen Töpfen, jeweils gegen eines auswärts und eines daheim. Und jedes Ergebnis fließt in die Gesamttabelle ein; für einen Sieg gibt es drei Punkte, für einen Sieg nach Verlängerung oder Penaltyschießen zwei bzw. einen für den Verlierer. Die besten 16 Teams kommen weiter ins Achtelfinale, ab da geht es im K.o.-System mit Hin- und Rückspiel weiter. Nur das Finale wird, wie im Fußball, in einem Spiel entschieden. Übertragen werden die Spiele in Österreich teils vom ORF – auf ORF Sport+ sieht man gleich zum Auftakt am Donnerstag die Graz99ers im Heimspiel gegen den Schweizer Meister Fribourg-Gottéron (18.30 Uhr). Wer alle Spiele sehen wird, muss, wie auch in der Ice Hockey League, ein Abo bei sporteurope.tv abschließen.

Und schon das erste Spiel seiner Grazer zeigt, wie stark diese Liga ist, sagt Paul Huber: „Man misst sich mit den Besten der Besten, und dann sehen wir gleich, wo wir stehen. Mit dem Schweizer Meister kommt ein harter Brocken.“ Der Stürmer der Graz99ers und Nationalteamspieler hat schon seine Erfahrungen in der Champions Hockey League gemacht. Dreimal nahm er mit Salzburg an diesem Bewerb teil, erzielte einen Treffer. Und er weiß, dass die Auftakt-Aufgabe knifflig ist: „Die Schweiz ist generell bekannt für ihre gute Liga. Fribourg hat einige Teamspieler, ihre Legionäre haben allesamt NHL-Erfahrung oder in europäischen Topligen gespielt. Das ist wirklich die Crème de la Crème des europäischen Eishockeys.“

Das letzte Mal startete man mit einem Sieg

Doch die Erinnerungen sind gut: Bei der bisher einzigen Teilnahme an der CHL im Jahr 2019 feierten die 99ers zum Auftakt einen sensationellen 6:5-Sieg nach Penaltyschießen über den Frölunda HC aus Göteborg. Die Schweden sind aktueller Titelverteidiger und mit acht Titeln auch Rekordsieger der Champions Hockey League. Dort geht es für die Grazer gleich Schlag auf Schlag: Schon am Samstag folgt Spiel zwei daheim gegen die Bordeaux Boxers – die starten am Donnerstag in Klagenfurt gegen den KAC, der am Samstag dann auf Fribourg-Gottéron trifft. Die Bullen aus Salzburg starten die Salzburger im heimischen Volksgarten mit einem Duell gegen die Kölner Haie (19.15 Uhr). Für Graz geht es dann am 11. September nach Berlin zu den Eisbären, zwei Tage später in Tschechien gegen Liberec. Am 6. Oktober wartet das Heimspiel gegen Lappeenranta, den Abschluss bildet das Gastspiel bei Storhammar in Hamar nahe Lillehammer.