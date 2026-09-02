Größte Spinne Mitteleuropas breitet sich in der Steiermark aus

Ab September könnten in der Steiermark wieder häufiger ungewöhnlich große Spinnen auftauchen – und dabei auch in Gärten, Garagen oder Häuser gelangen.

Die Südrussische Tarantel gilt als größte Spinne Mitteleuropas – seit 2024 ist sie in der Steiermark aktiv

Der Herbst wird zur Spinnenzeit – und dabei können in der Steiermark mittlerweile besonders große Exemplare auftauchen. Neben der bis zu zweieinhalb Zentimeter großen Schwarzbäuchigen Tarantel breitet sich auch die Südrussische Tarantel aus. Mit bis zu vier Zentimetern Körperlänge gilt sie als größte Spinne Mitteleuropas. Gefährlich sind die imposanten Tiere für Menschen allerdings nicht.

Relevant ist in der Steiermark vor allem die Schwarzbäuchige Tarantel (Hogna radiata). Die mediterrane Art bevorzugt warme und trockene Gebiete sowie vegetationsarme Flächen mit sandigen oder steinigen Böden. Österreich liegt längst an ihrer nördlichen Verbreitungsgrenze. Hier kommt sie vom Burgenland über die Steiermark bis nach Kärnten vor. Im Herbst steigt die Wahrscheinlichkeit einer Begegnung.

© xpedja85x via imago-images.de Die Sichtungen der Schwarzbäuchigen Tarantel (Hogna radiata) steigen im Herbst

Die Männchen begeben sich auf Partnersuche und legen dabei größere Strecken zurück. Besonders an milden Tagen können sie sich in die Nähe von Wohngebieten verirren. Auch Weibchen wandern umher, allerdings aus einem anderen Grund: Sie suchen geeignete Winterquartiere. Dabei kann es passieren, dass Tiere in Häuser oder andere Gebäude gelangen. Mit einer Körperlänge von bis zu zweieinhalb Zentimetern zählt die Schwarzbäuchige Tarantel zu den auffälligeren heimischen Spinnen.

Auch Südrussische Tarantel seit 2024 in der Steiermark

Eine besondere Entwicklung gibt es aber auch bei einer anderen Art – der Südrussischen Tarantel (Lycosa singoriensis). Mit bis zu vier Zentimetern Körperlänge gilt sie als größte Spinne Mitteleuropas. Ihr Schwerpunkt in Österreich liegt bislang deutlich weiter im Osten: Bekannte Vorkommen reichen von der ungarischen Grenze im Burgenland über Wien bis ins niederösterreichische Weinviertel.

© IMAGO/imageBROKER/Sunbird Images Die Südrussische Tarantel (Lycosa singoriensis) breitet sich in der Steiermark weiter aus

Aber auch in der Steiermark breitet sich das Tier aus. Schon 2024 wurde die Südrussische Tarantel über die Plattform naturbeobachtung.at österreichweit erstmals in der Steiermark nachgewiesen. Die Art bevorzugt warme, sandige und nur spärlich bewachsene Lebensräume und ist häufig auch an Gewässerufern zu finden.

Tarantel trägt Jungspinnen am eigenen Körper

Trotz ihrer Größe und ihres Namens stellen beide Tarantelarten keine Gefahr für Menschen dar. Tiere, die sich in ein Haus verirrt haben, sollten deshalb weder verletzt noch getötet werden, warnt der Naturschutzbund am Dienstag. Am einfachsten lassen sie sich mit einem Glas oder einem ähnlichen Behälter einfangen und wieder ins Freie setzen. Im Freien sollten die Spinnen möglichst ungestört bleiben und keinesfalls mitgenommen werden, da ein Ortswechsel ihre natürliche Wanderbewegung beeinträchtigen kann.

Spinnenfunde melden Wer eine der auffälligen Spinnen entdeckt, kann damit auch zur Erforschung ihrer Verbreitung beitragen. Über die Plattform naturbeobachtung.at und die dazugehörige App können Fotos und Fundmeldungen hochgeladen werden. Fachleute überprüfen und bestimmen die gemeldeten Tiere anschließend. Gerade nach dem ersten steirischen Nachweis der Südrussischen Tarantel können weitere Beobachtungen wichtige Hinweise darauf liefern, wo sich die Art inzwischen ausbreitet. Für steirische Hobbyforscher gilt daher: Abstand halten, fotografieren und den Fund melden.

Auch bei der Fortpflanzung zeigen die Tiere bemerkenswerte Verhaltensweisen. Nach der Paarung tragen die Weibchen ihren Eikokon am Hinterleib. Sind die Jungspinnen geschlüpft, bleiben sie zunächst bei ihrer Mutter: Sie werden von ihr auf dem Körper getragen und geschützt.