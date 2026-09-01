Demenz: Warum Wegschauen längst keine Option mehr ist

170.000 Menschen leben in Österreich mit Demenz. Leibnitz rückt das Thema knapp drei Wochen lang ins Zentrum – Herzstück ist ein Infotag am 16. September.

Gemeinsam für mehr Bewusstsein: Rund 25 Partnerorganisationen unterstützen den „Langen Tag der Demenz“ – darunter Netzwerk Demenz Steiermark, Caritas, SALZ – Steirische Alzheimerhilfe, Hilfswerk, Elisabethinen, Nichts. Demenzbegleitung und Rotes Kreuz

Eine Sonnenblume kann in diesen Septembertagen in Leibnitz mehr sagen als viele Worte. Sie ist das internationale Symbol für unsichtbare Erkrankungen und Beeinträchtigungen. Wer sie trägt, signalisiert: Ich brauche vielleicht mehr Zeit, Verständnis oder Unterstützung.

Genau darum geht es beim fünften „Langen Tag der Demenz“, der in Leibnitz längst kein einzelner Tag mehr ist. Von 11. bis 28. September rückt die Stadt das Thema ins Zentrum. Unter dem Motto „Demenz – (k)eine Frage des Alters“ sollen Wissen vermittelt, Berührungsängste abgebaut und Menschen sichtbar gemacht werden, die im Alltag oft aus dem Blick geraten.

Bis 2050 doppelt so viele Betroffene

Rund 57 Millionen Menschen leben laut WHO weltweit mit Demenz, in Österreich sind es etwa 170.000. Bis 2050 dürfte sich diese Zahl hierzulande verdoppeln.

„Es bringt nichts, sich wegzuducken.“ — Robert Konrad , Stadtgemeinde Leibnitz, Stadtentwicklung

© Stadtgemeinde Leibnitz_Elisabeth Kure Robert Konrad von der Stadtentwicklung Leibnitz stellte Programm und Zielsetzung des diesjährigen „Langen Tages der Demenz“ vor

Dennoch sei das Thema Demenz oder Alzheimer nach wie vor ein Tabu, sagt Organisator Robert Konrad von der Leibnitzer Stadtentwicklung. „Es ist mit Stigmata behaftet.“ Umso wichtiger sei es, frühzeitig über Hilfsangebote zu informieren. Denn Unterstützung werde oft erst dann gesucht, „wenn Feuer am Dach ist“. Dabei stehe in Leibnitz ein dichtes Netzwerk bereit. „Es bringt nichts, sich wegzuducken oder es zu verschweigen.“

Bürgermeister Daniel Kos betont: „Der Lange Tag der Demenz stellt den Menschen in den Mittelpunkt – nicht die Diagnose.“ Denn betroffen sei nie nur der Erkrankte selbst, sondern immer auch Familie, Freunde und das gesamte soziale Umfeld.

© KLZ / Eva Brutmann Präsentation des „Langen Tages der Demenz“, der von der Stadtentwicklung Leibnitz und „Gemeinsam stark Leibnitz“ veranstaltet wird. Von 11. bis 28. September steht das Thema Demenz mit zahlreichen Veranstaltungen im Mittelpunkt

Was Demenz im Alltag bedeutet, weiß Teresa Wratschko. Seit der Erkrankung ihrer Mutter beschäftigt sie sich intensiv mit dem Thema und arbeitet heute als Personenbetreuerin für Menschen mit Demenz. In Leibnitz moderiert sie zudem Gesprächsrunden der Steirischen Alzheimerhilfe SALZ.

Beim monatlichen „Raum für Begegnungen“ steht im Mittelpunkt, was Menschen mit Demenz noch können und gerne tun. Es wird gemalt, gesungen, gespielt, gebastelt und mit Erinnerungen gearbeitet – ohne Leistungsdruck. „Sie können sein, wie sie wollen“, so Wratschko.

Viele Betroffene versuchen im Alltag, Unsicherheiten zu überspielen. In diesem geschützten Rahmen müsse diese Fassade nicht aufrechterhalten werden.

Alle Ansprechpartner an einem Ort

Herzstück des Programms ist der 16. September. Von 14.30 bis 18.30 Uhr informieren die Partnerorganisationen im Wohnzimmer Leibnitz. Ein Selbsterfahrungsparcours zeigt, wie Menschen mit Demenz ihre Umwelt wahrnehmen.

Am selben Tag öffnet von 17 bis 19 Uhr auch die Evangelische Kirche Leibnitz ihre Türen und bietet Raum für Gespräche, Musik, Begegnung und stille Momente. Weiter geht das Programm am 21. September mit einer demenzsensiblen Führung durch das Tempelmuseum Frauenberg. Am 23. September lädt ein Erinnerungsspaziergang vom Bahnhof Leibnitz bis ins Nostalgiecafé dazu ein, gemeinsam Erinnerungen aufleben zu lassen.

Was all diese Angebote verbindet, fasst Robert Konrad so zusammen: „Eine demenzsensible Stadt entsteht dort, wo Menschen informiert sind, einander mit Verständnis begegnen und Betroffene selbstverständlich Teil unserer Gemeinschaft bleiben.“