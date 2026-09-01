Der Landesrechnungshof Steiermark prüfte die in Gemeindebesitz befindlichen Stadtwerke Voitsberg, Köflach und Judenburg. Bei den weststeirischen Energieversorgern gab es hauptsächlich Kritik an der Bestellung der Aufsichtsräte durch die Stadtgemeinden.

Im Rahmen einer Querschnittsprüfung von Stadtwerken in Gemeindebesitz hat der Landesrechnungshof die Stadtwerke Voitsberg, Köflach und Judenburg unter die Lupe genommen. Abgesehen von den hohen Personalkosten für das dreiköpfige Vorstandsorgan bei den Stadtwerken Judenburg gab es „keine gröberen Beanstandungen der Prüfer“. Sehr wohl sieht der Rechnungshof viel Verbesserungspotenzial. So wird in dem am Dienstag veröffentlichten Bericht kritisiert, dass die Stadtgemeinden Voitsberg und Köflach nur Personen aus dem Stadt- und Gemeinderat in den Stadtwerke-Aufsichtsrat entsenden, was die Gefahr von Interessenskonflikten erhöhe.

Die Bürgermeister Bernd Osprian (SPÖ, Voitsberg) und Helmut Linhart (ÖVP, Köflach) können das nicht nachvollziehen. „Bei uns besteht ein gutes Verhältnis im Aufsichtsrat“, betont Osprian. Vizebürgermeister Kurt Christo habe jahrelange Erfahrung im Stromhandel, Osprian sei Betriebswirtschaftler und Stadtamtsdirektor Gernot Thürschweller sei Fachmann für behördliche Abläufe. Auch Linhart weist das zurück: „Das klingt nach Generalverdacht gegenüber Politikern. Es gibt niemanden, der bestrebter ist, einen gemeindeeigenen Betrieb zu fördern.“ Christian Veit von der SPÖ Köflach fordert, dass das Thema im nächsten Gemeinderat ausführlich besprochen wird: „Der Bürgermeister hat Handlungsbedarf. Wir wollen, dass die Stadtwerke Köflach langfristig und zukunftssicher aufgestellt sind.“

© KLZ / Jakob Kriegl Die Bürgermeister Bernd Osprian (Voitsberg) und Helmut Linhart (Köflach, von links)

Hart kritisiert der Landesrechnungshof die Erhöhung der Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Aufsichtsrates in Voitsberg um 47 Prozent ab 2025. Das sorgte auch im Gemeinderat für Diskussionen. „Die Entschädigung der Aufsichtsratsmitglieder wurde an die Inflation angepasst. Meine Besoldung ist noch immer die aus 2013“, sagt Osprian.

Nachvollziehbare Entschädigung gefordert

15.839 Euro erhielt der Vorsitzende des Aufsichtsrates der Stadtwerke Voitsberg im Jahr 2024, der Stellvertreter 6000 Euro und einfache Mitglieder 3000 Euro. Gleichzeitig fanden jährlich vier Aufsichtsratssitzungen mit einer durchschnittlichen Dauer von einer Stunde und 45 Minuten statt. „Natürlich erschöpft sich eine verantwortungsvolle Aufsichtsratstätigkeit nicht in der reinen Sitzungsdauer. Dennoch müssen Vergütungen nachvollziehbar und angemessen sein“, meint der Nationalratsabgeordnete und Vizebürgermeister Markus Leinfellner (FPÖ). Kritik kommt auch von Neos-Klubobmann Niko Swatek: „Gemeinden dürfen sich durch die Auslagerung in Gesellschaften nicht der politischen Kontrolle entziehen. Wir wollen klare Regeln dafür, wer entscheidet, wie Gehälter und Prämien zustande kommen.“

Bei den Stadtwerken Köflach wird im Bericht kritisiert, dass 2021 und 2022 ein negatives Eigenkapital ausgewiesen wurde, das ab 2023 positiv wurde. Allerdings lag der Verschuldungsgrad 2024 bei über 500 Prozent, der Konsolidierungskurs müsse fortgesetzt werden. Geschäftsführer Michael Stolz betont, dass dies eine Nachwirkung der Ausgliederung der Stadtwerke Köflach aus der Stadtgemeinde sei. „Wir haben Gemeindemitarbeiter mit bestehenden Verträgen in die Stadtwerke mitgenommen. Dadurch haben sich etwa hohe Rückstellungen für den Pensionsfonds ergeben“, so Stolz. Inzwischen werden neue Mitarbeiter direkt bei der Stadtwerke GmbH angestellt.

© Stadtwerke Köflach Michael Stolz, Geschäftsführer der Stadtwerke Köflach

Bei den Stadtwerken Voitsberg sieht der Rechnungshof in der Sparte Elektrofachhandel und Reparatur Handlungsbedarf, weil dort durchgehend Verluste geschrieben werden. Geschäftsführer Werner Schmuck betont, dass man genau deshalb das mehr als 20 Jahre alte Geschäft im Frühjahr erneuert und vergrößert habe. „Der Elektrofachhandel ist kein leichtes Segment, aber wir glauben, dass wir mit der Neuaufstellung samt Schauküche neue Impulse setzen und auch hier schwarze Zahlen schreiben können.“

© Robert Cescutti Erst im April wurde das neue Elektrofachgeschäft der Stadtwerke Voitsberg eröffnet

Auch Lob gibt es vom Landesrechnungshof, so wird die Finanzgebarung bei den Stadtwerken Voitsberg positiv hervorgehoben. Positiv erwähnt wird auch, dass beide Betriebe die Energie zu 100 Prozent aus Erneuerbaren Energieträgern gewinnen und die Strompreisbremse an die Endkunden weitergegeben haben.