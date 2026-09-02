Höhere Provisionen: Grazer Uber-Fahrer streiken, Uber spricht von „Fehler“

Plötzlich 19 statt zwölf Prozent Provision? Uber-Fahrer in Graz kündigen Streiks und Demos an, Uber selbst spricht von „technischen Problemen“ im Zuge einer Umstellung, die behoben werden.

Wer am Dienstag ein Fahrzeug von Uber buchen wollte, musste möglicherweise länger warten: Denn nur ein kleiner Teil der üblicherweise verfügbaren Fahrzeuge kurvte an diesem 1. September durch die Grazer Straßen. Dahinter steckt ein erster Boykott, an dem sich mehr als die Hälfte der rund 500 bei Uber registrierten Fahrer beteiligten.

Der Hintergrund: Vom Preis für die Fahrt – der per Landesverordnung geregelt ist – bekommt der Fahrer oder die Fahrerin stets nur einen Teil ausbezahlt, eine Provision geht an Uber. Der Anteil, der ans US-Unternehmen geht, wurde zum Wochenbeginn erhöht. „Für eine 30-Euro-Fahrt bekomme ich jetzt auf einmal nicht einmal mehr 22 Euro heraus“, ist ein Fahrer wütend, der nicht mit Namen genannt werden will. Er besitzt zwei Fahrzeuge, die zu 100 Prozent Uber-Fahrten übernehmen. Beide stehen aus Protest jetzt erst einmal still.

Provisionen für Uber-Fahrer stiegen plötzlich von zwölf auf 19 Prozent

Statt bislang zwölf Prozent beträgt der Abzug für Uber jetzt 19 Prozent, haben sich die Fahrer ausgerechnet. Information seitens Uber habe es keine gegeben, wird kritisiert. Die neuen österreichweiten Uber-Geschäftsbedingungen von Mitte August sehen aber ausdrücklich vor, dass sich das Unternehmen jederzeit Änderungen bei Preisen und Gebühren vorbehalte.

„Zugleich sind die laufenden Betriebskosten in den vergangenen Jahren stark gestiegen“, klagt der Grazer Fahrer. Kraftstoff, Versicherungen, Wartungs- und Reparaturkosten, Fahrzeugfinanzierung sowie Personalkosten – alles sei teurer geworden. Fahrern und Partnerunternehmen bleibe also entsprechend weniger Einkommen übrig.

19 Prozent Provision: ein „technischer Fehler“, der behoben werde

„Wir fordern, die Erhöhung zu überdenken und die Provision wieder deutlich zu reduzieren“, sagt er stellvertretend für die betroffenen Fahrer, die sich untereinander vernetzt haben. Wunschziel wären überhaupt nur fünf Prozent Provision. Das Argument dazu: „Wir sind der Meinung, dass eine langfristige Zusammenarbeit nur funktionieren kann, wenn die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auch für die Fahrer und Partnerunternehmen tragbar bleiben.“

Seitens Uber erklärt man auf Nachfrage der Kleinen Zeitung, dass es sich bei den 19 Prozent „bedauerlicherweise um einen technischen Fehler“ handelt, an dessen Behebung man bereits arbeite. Ja, man stelle gerade die Provisionen auf neue Beine, aber es sei keine simple Erhöhung. Vielmehr will man Fahrer, die oft und zuverlässig für Uber tätig sind und gute Bewertungen erhalten, mit niedrigeren Provisionen belohnen. Anstatt der starren zwölf Prozent für alle Fahrer soll das neue System so Anreize schaffen. Die Provision, die dann an Uber abgeliefert wird, soll dann zwischen zehn und 15 Prozent liegen. „Bis dieses neue Modell in Kraft tritt, gilt in den nächsten 30 Tagen für alle Partnerinnen und Partnern in Graz eine Provision von 12 Prozent“, heißt es seitens Uber.

Uber ist zuletzt in Graz stark gewachsen

Uber ist seit fünf Jahren in der steirischen Landeshauptstadt aktiv, nachdem man in Wien schon 2014 gestartet war. Nach einem eher zähen Start meldeten sich immer mehr Fahrer an, die meisten sind dabei parallel für Taxiunternehmen und für den Fahrdienst unterwegs. 2025 bezeichnet man als das „stärkste Jahr seit Markteintritt“, wie Martin Essl, Chef von Uber in Österreich, der Kleinen Zeitung erklärte. Man sei hier „überdurchschnittlich stark gewachsen“ – alleine im vergangenen Jahr sei die Zahl der Grazer Autos auf der Uber-Plattform um 66 Prozent gestiegen.

Streiks wegen der Provisionshöhe sind bei Uber übrigens kein Grazer Phänomen. Im Sommer war das schon in Lissabon oder Dortmund der Fall, zuletzt auch in Zürich oder München. Wobei ein direkter Vergleich dieser Städte mit Graz schwierig ist, gilt doch hierzulande eine einheitliche Tarifverordnung für alle Anbieter.