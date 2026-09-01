Marcel Sabitzer hat über seine Zukunft entschieden

Der ÖFB-Teamspieler wird auch in der Saison 2026/27 für die Dortmunder spielen.

Seit einigen Wochen kursierten Gerüchte über einen möglichen Abgang von Marcel Sabitzer bei Dortmund. Nun hat aber der Berater des 102-fachen ÖFB-Teamspielers, Roger Wittmann, Klarheit geschaffen: „Es gab zehn verschiedene Anfragen, aber Marcel Sabitzer wird bleiben“, kündigte der Geschäftsführer der Berateragentur ROGON gegenüber „Sky Sport News“ an.

Damit steht fest, dass der Österreicher seinen bis 2027 laufenden Vertrag bei den Borussen erfüllen wird. Fraglich ist, ob der Steirer, der seit dem Sommer 2023 für den deutschen Spitzenklub aufläuft, über die Jokerrolle hinauskommt. Mit der Verpflichtung von Joey Veerman ist der Konkurrenzkampf in der Mittelfeldzentrale auf alle Fälle zusätzlich gestiegen.

Dortmund holte Ethan Nwaneri

Das hat auch direkte Auswirkungen auf die Chancen auf Spielzeit für Carney Chukwuemeka, den zweiten ÖFB-Teamspieler in den Reihen der Borussen. Allerdings könnten beide ÖFB-Teamspieler von der Verletzung Giannis Konstantelias' profitieren. Allerdings hat Dortmund für diese Position am Dienstag Arsenal-Youngster Ethan Nwaneri von den Londonern geliehen.